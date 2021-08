Covid oggi Piemonte, 225 contagi: bollettino 21 agosto

Sono 225 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 21 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi (di cui 20 dopo test antigenico) sono pari all’1% di 22.008 tamponi eseguiti, di cui 17.969 antigenici. Dei 225 positivi, gli asintomatici sono 90 (40%}.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 133 ( + 5 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.436.

I pazienti guariti sono complessivamente 359.119 (+ 163 rispetto a ieri).

Fonte: AdnKronos