Sono 173 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza covid-19 è 6.695. I nuovi casi sono stati individuati su 15.572 test. Le persone attualmente positive sono 4.572. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 207. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

Fonte: AdnKronos