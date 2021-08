Le urla di Zaffaroni scuotono il Cosenza. Panico in forte dubbio

Panico potrebbe saltare la trasferta di Brescia a causa di piccoli disturbi fisici che ne hanno consigliato il riposo nella giornata di oggi. In entrambe le sedute effettuate dal Cosenza, infatti, il terzino sinistro ex Potenza non era presente all’allenamento. Avrebbe giocato da titolare già ad Ascoli, invece il suo esordio tra i cadetti è probabile che venga rinviato a dopo la sosta. Domani, ad ogni modo, Zaffaroni scioglierà le riserve sulla sua convocazione. La squadra, infatti, a margine della rifinitura, lascerà la città a bordo del bus. Da Lamezia Terme poi volerà verso la Lombardia.

Le urla di Zaffaroni scuotono il Cosenza

Zaffaroni è un allenatore che fa sentire molto la sua voce. Lo ha fatto in entrambe le sessioni odierne per spronare ogni singolo calciatore a dare il massimo. Le sue indicazioni, per farla breve, si colgono anche a distanza. Il resto dell’organico ha lavorato sulla tattica ed ha provato un paio di soluzioni alternative a quelle (quasi) obbligate. La buona notizia è rappresentata da Gerbo che ha svolto col gruppo quasi tutte le esercitazioni. Lo staff medico conta che possa essere reso disponibile per Cosenza-Vicenza. Per ciò che concerne la formazione probabile conferma per dieci/undicesimi. Potrebbe essere Caso-Sueva l’unico avvicendamento.