Covid oggi Toscana, 677 contagi: bollettino 26 agosto

Sono 677 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 677 su 13.644 test di cui 8.945 tamponi molecolari e 4.699 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,96% (10,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, spiegando che “8 toscani su 10 hanno già ricevuto la prima dose” di vaccino, “milioni e 140mila persone anche il richiamo pari al 66% di tutti gli over 12”.

Fonte: AdnKronos