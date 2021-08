Covid Italia oggi, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 28 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre il tasso di positività nel Paese è al 2,9%. La Sicilia, complici i contagi legati alla variante Delta, da lunedì passa in zona gialla. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna dei vaccini, mentre c’è l’ok al prolungamento della validità del Green Pass a 12 mesi. I dati delle regioni:

Sono 686 i nuovi Contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 28 agosto. Registrati inoltre altri 3 morti. 32.920 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 5.780.263 dosi; sul totale sono 2.661.002 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 686 nuovi contagiati, 265 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 234 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 257 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,3 anni. Sui 265 asintomatici, 183 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 con gli screening sierologici, 54 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con i test pre-ricovero. Per 23 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi, quindi Modena (115), Parma (84), Rimini (71) e poi Reggio Emilia (67). Seguono Piacenza (54), Ferrara (42), Cesena (38) e Forlì (23); infine il Nuovo Circondario Imolese (14). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.



Sono 114 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Si registra un nuovo decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.756 tamponi molecolari sono stati rilevati 97 nuovi contagi – tra cui 3 migranti/richiedenti asilo a Trieste (2) e Gorizia (1) – con una percentuale di positività del 2,58%. Sono inoltre 4.745 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,36%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una donna di 76 anni ricoverata all’Ospedale di Trieste con patologie pregresse; sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.017 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.544, i clinicamente guariti 75 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.112. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.581 contagi (il dato è stato ridotto di due unità a seguito di revisione dei casi) con la seguente suddivisione territoriale: 21.977 a Trieste, 51.516 a Udine, 22.198 a Pordenone, 13.362 a Gorizia e 1.528 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un tecnico, un infermiere e un operatore socio-sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di due operatori. Infine, sono stati registrati due casi positivi al rientro dall’estero (Costa d’Avorio e Stati Uniti).

Sono 304 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 agosto. Registrato inoltre un altro morto. 15.321 i test giornalieri effettuati, 4.646 le persone attualmente positive. 238 i ricoverati in area non critica, 22 in terapia intensiva. I casi totali nella Regione da inizio pandemia sono 263.031 per 3.249.481 di test eseguiti. 251.683 le persone guarite, 6.702 i decessi in totale.

Sono 601 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, sabato 28 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 697 guariti per un numero totale pari a 251.517. Oggi sono stati eseguiti 8.653 tamponi molecolari e 5.858 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,1% è risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi odierni è di circa 40 anni. In isolamento 11.026 persone.

Le persone ricoverate oggi sono complessivamente 460, 13 in più rispetto a ieri, 47 in terapia intensiva, uno in più nelle ultime 24 ore. 7.003. Da inizio pandemia ci sono stati 7.003 morti nella Regione.

Fonte: AdnKronos