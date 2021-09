Covid, D’Amato (Lazio): “Far pagare cure a no vax provocazione”

La proposta di far pagare le cure ai no vax che vengono ricoverati per Covid. “è una provocazione”. A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio1. “Sono 580 giorni che stiamo combattendo il virus e in ques’ultima fase notiamo un aumento della violenza verbale e sui social nei confronti di medici e infermieri, questo è intollerabile. La libertà e la responsabilità devono andare di pari passo. La mia proposta è una provocazione che intende far riflettere sui costi sociali ed economici, e stiamo studiando una modalità per farli conoscere ai cittadini, che noi dobbiamo affrontare per cui chi vuole essere libero deve sapere che non può esercitare la violenza altrimenti, come chi passa con il rosso, deve pagare una sanzione”, afferma.

“Un giorno in terapia intensiva costa almeno 1.500 euro – aggiunge – abbiamo degenze che in media sono sui 17 giorni per cui la comunità e la collettività affronta non solo costi sociali ma anche economici. Non vogliamo chiudere e tornare indietro ma libertà e responsabilità vadano di pari passo. Stiamo lavorando per conoscere questi costi e affinché i cittadini si rendano conto”.

Fonte: AdnKronos