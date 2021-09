Lo strano caso del PraiaTortora: la Coppa Italia Calabria emigra…in Basilicata

Davvero più unico che raro quello che ad oggi sta succedendo alla Digiesse PraiaTortora. La squadra dell’alto Tirreno cosentino che quest’anno giocherà ancora il campionato di Promozione è al momento senza stadio. Il nuovissimo “Mario Tedesco” di Praia a Mare non è infatti disponibile per la Digiesse PraiaTortora perché, nonostante tante richieste, il Comune non ne ha dato risposta all’eventuale accoglimento o meno delle stesse. Lo stadio di Tortora è invece inagibile perché abbandonato nel tempo. La società della Digiesse PraiaTortora ha allora iniziato a muoversi chiedendo disponibilità ed accoglienza alle città vicine ma anche questo tentativo è andato a vuoto. Vista la situazione, per il momento la partita di Coppa Italia in programma o per mercoledì 8 settembre o per domenica 12 settembre (a seconda dell’esito di San Fili-Scalea) la Digiesse PraiaTortora la giocherà…a Maratea. Addirittura al di fuori dei confini regionali. Un qualcosa che forse non si era mai visto dalle nostre parti.