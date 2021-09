Eugenio Trombino nominato responsabile regionale di Rivolta Ideale

Si e’ riunito nei giorni scorsi il direttivo regionale dell’associazione “Rivolta Ideale”, che fra le altre, dopo una sintesi sull’attuale situazione politica regionale, ha deciso di nominare nuovo responsabile regionale il Dott. Eugenio Trombino. L’associazione, che affonda le proprie radici politiche e culturali nella destra sociale, ha deciso dunque di strutturarsi sempre di piu’ in vista delle imminenti elezioni regionali e comunali che la vedranno protagonista.

Il Dott. Trombino, che vanta una lunga militanza politica nel campo del centrodestra calabrese, già consigliere di Circoscrizione a Cosenza nel 2002, alle ultime elezioni amministrative di Rende è stato tra i candidati più votati raccogliendo quasi 200 preferenze.



«Ringrazio tutti gli iscritti – dichiara Trombino in una nota – per la fiducia accordata, ed esprimo il pieno sostegno della nostra associazione al candidato Presidente della coalizione di Centro-Destra, On. Roberto Occhiuto, riconoscendo nella sua candidatura la migliore possibile per una rinascita della Calabria».

«Inoltre – prosegue la nota – esprimo soddisfazione e compiacimento anche per la candidatura alla Regione Calabria, nella lista di Fratelli d’Italia, della Dott.ssa De Francesco, stimata professionista con importanti esperienze politiche ed universitarie, con una stessa matrice di militanza politica, che verrà sostenuta dall’associazione.»

«Infine – conclude Trombino – per le prossime elezioni comunali di Cosenza l’associazione sosterrà il candidato Sindaco Francesco Caruso, e l’Avv. Michele Arnoni candidato al Consiglio Comunale nella lista di Fratelli d’Italia. L’associazione si sta radicando nella Provincia di Cosenza con propri rappresentanti in diversi comuni come Montalto, Cerisano, Pianecrati, Parenti, Aprigliano, Figline, ed altri, e guarda a Fratelli d’Italia come unico interlocutore e contenitore ideale».