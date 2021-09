Eyango o Eboa Ebongue? Da Genova a Cosenza per diventare calciatore vero

Il primo mistero da sciogliere è quello sul suo nome. Dal Cosenza è stato presentato come Steeve Eyango. A Genova è conosciuto come Steeve Eboa Ebongue. E Wikipedia, che spesso viene in aiuto di chi scrive, non scioglie certamente il dubbio: “Steeve-Mike Eboa Ebongue, conosciuto come Steeve-Mike Eyango, è un calciatore professionista francese…”. Nelle tre partite che ha giocato l’anno scorso con il Genoa in Serie A, per alimentare ancora di più il mistero, sulle spalle c’era il numero, 89, e la scritta: Steeve E.. Insomma sarà per prima cosa interessante capire come chiamarlo questo possente centrocampista classe 2001 arrivato a Cosenza in prestito dalla Liguria.

Altra intuizione di Goretti sul mercato

Eyango (o Eboa Ebongue) è stato fortemente voluto a Cosenza dal Direttore Goretti. Il centrocampista era stato già chiesto al Genoa ad inizio mercato. Ma i grifoni lo avevano considerato incedibile ed un calciatore sul quale puntare. Tant’è che ad inizio agosto hanno risposto picche al Cosenza. La situazione però è cambiata negli ultimi giorni di mercato. Il Genoa, visto anche le due sconfitte in due partite, è corso ai ripari sul mercato. Sono arrivati proprio sul gong Tourè dal Nantes e lo svincolato cileno Galdames. La rosa dei rossoblù è diventata lunghissima (calciatori come Radovanovic e lo stesso Galdames sono al momento fuori lista) e la situazione per Eyango è cambiata. Goretti ne ha subito approfittato e nell’ultimo giorno di mercato ha piazzato l’affondo decisivo per portarlo in Calabria.

Caratteristiche tecniche di Eyango

Si tratta di un centrocampista dotato di grande forza fisica più bravo nella fase offensiva che in quella difensiva. Caratterialmente è molto introverso ma allo stesso tempo ha tanta voglia di imparare e di mettersi immediatamente a disposizione di mister Zaffaroni ed essere utile alla squadra. Lo scorso anno curioso l’episodio durante Genoa-Bologna. Ballardini ha inserito Eyango a fine primo tempo. Il centrocampista francese, grazie ad un caparbio pressing, ha fornito l’assist del raddoppio a Destro ma alla mezz’ora della ripresa è stato sostituito con susseguente rimprovero di Ballardini in sala stampa: “Non era nella partita, non mi dimostrava di essere attento tanto quanto era necessario. Se entri così, è chiaro che l’allenatore deve prendere delle decisioni”.