Presto 5 nuovi giudici di gara per lo Sci di fondo

Si è conclusa con esito positivo per i tesserati del comitato FISI Calabro Lucano l’esame nazionale per Giudici di Gara per lo sci nordico svoltosi nei giorni scorsi a Forni Avoltri, in provincia di Udine. I 5 aspiranti giudici dovranno poi sostenere un’ultima “prova pratica” non appena le condizioni climatiche lo permetteranno.

Accompagnati dal responsabile degli Ufficiali di Gara Michele Paone, i 5 fondisti hanno sostenuto e superato una serie di prove consistenti in quesiti a risposta multipla più un esame orale con brillanti risultati.

Si tratta di Francesco Bitonti dello sci club Montenero, di Iole Esposito, Carla Caputo e Maria Vincenza Forte dello sci club Rotonda e di Isabella Salamone dello sci club Terranova di Pollino.

La formazione per la qualificazione di quadri e dirigenti sportivi FISI fortemente voluta dal responsabile del settore Fondo Pino Mirarchi, coadiuvato nella preparazione dall’ufficiale di gara Saverio Argirò, si inserisce nelle attività del Progetto Fondo 2021 volto alla crescita del movimento degli sport invernali in Calabria e Basilicata.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente del CAL Bianca Zupi, che ha elogiato l’impegno e la passione di quanti dedicano tempo ed energie a favore della promozione della disciplina e che costituiscono il nucleo portante del mondo del volontariato sportivo.