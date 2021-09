Nubifragi e temporali in Calabria, sullo Jonio scatta l’allerta meteo “rossa”

«Prevista per domani allerta meteo con precipitazioni sparse che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Il Dipartimento ha valutato una allerta rossa sul versante ionico della Calabria, mentre è allerta arancione sul resto della Calabria» si legge in una nota diffusa dalla Protezione Civile calabrese. L’allerta meteo di colore rosso riguarda anche la provincia di Cosenza, che sul versante tirrenico (zona centrale), sarà interessata da un’allerta meteo di colore arancione.

«Il bollettino è stato notificato a tutti i sindaci calabresi. In presenza di abbondanti precipitazioni si raccomanda di non mettersi in viaggio, se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati, se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti tombati; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi».