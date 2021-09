Calabria, quasi 30mila somministrazioni negli ultimi quattro giorni

Ad oggi in Italia sono 80.568.881 le somministrazioni del vaccino Covid. Le persone che hanno ricevuto le due dosi sono 39.691.397 (73,49% della popolazione over 12). I dati sono aggiornati alle ore 06.12 dell’11 settembre 2021. Sono oltre due milioni le somministrazioni in Calabria (2.347.174) con una percentuale pari al 82,7% delle dosi consegnate. Negli ultimi quattro giorni sono state inoculate in Calabria 29.420 dosi del vaccino anti-coronavirus.

Le fasce d’età in Italia:

LA TABELLA DELLE REGIONI

Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 1.794.124 2.077.349 86,4 Basilicata 750.993 850.015 88,4 Calabria 2.347.174 2.838.285 82,7 Campania 7.456.992 8.923.402 83,6 Emilia-Romagna 6.108.569 6.762.728 90,3 Friuli-Venezia Giulia 1.575.718 1.850.672 85,1 Lazio 7.992.188 9.421.331 84,8 Liguria 2.071.294 2.385.334 86,8 Lombardia 14.281.266 15.719.334 90,9 Marche 2.009.295 2.282.343 88 Molise 428.935 469.095 91,4 P.A. Bolzano 633.459 780.470 81,2 P.A. Trento 725.036 816.880 88,8 Piemonte 5.688.425 6.488.268 87,7 Puglia 5.575.826 6.263.551 89 Sardegna 2.219.155 2.517.277 88,2 Sicilia 5.950.419 6.867.421 86,6 Toscana 5.057.851 5.600.857 90,3 Umbria 1.212.913 1.355.974 89,4 Valle d’Aosta 160.800 184.170 87,3 Veneto 6.528.449 7.394.184 88,3 Totale 80.568.881 91.848.940 87.7%

CALABRIA – SOMMINISTRAZIONI: I DATI AGGIORNATI

Le fasce d’età in Calabria: