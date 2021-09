Covid oggi Marche, 124 contagi: bollettino 11 settembre

Sono 124 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 11 settembre. Si registrano altri 2 morti, che portano a 3.056 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 4.140 tamponi, il tasso di positività è del 4,4%. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Ascoli Piceno 13, Pesaro-Urbino 33, Macerata 25, Ancora 19, Fermo 18, fuori regione 16. Attualmente, i positivi nella regione sono 3.323: di questi, 23 sono ricoverati in terapia intensiva e 59 si trovano in area non critica.

Fonte: AdnKronos