Francesco Caruso: “Un’economia locale capace di innovarsi”

Non c’è città al mondo che non abbia dovuto fare i conti con le conseguenze della pandemia e ogni città, adesso, deve mettere in atto politiche di rilancio.

“La crisi dovuta all’emergenza sanitaria planetaria – afferma il candidato a sindaco per il centrodestra Francesco Caruso – ha colpito duramente le attività produttive, in particolare quelle commerciali e artigianali. Accolgo di continuo le istanze degli operatori e conosco da vicino la situazione di forte disagio che attraversano. Per tale ragione abbiamo pensato a un piano di ripartenza che sia incisivo e concreto. Si tratta forse della più grande sfida che ci aspetta: far ripartire, grazie alla strategia di ripensamento urbanistico della città, la stagione di sviluppo commerciale che Cosenza aveva conosciuto prima del Covid-19. Nel capoluogo bruzio, fra l’altro, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei centri urbani, abbiamo registrato un incremento nelle aperture di nuove attività produttive. Occorrerà dunque sostenere tutti gli operatori con regolamenti comunali che siano ispirati alla massima flessibilità”.

Ed ecco, di seguito, i punti programmatici del progetto politico-amministrativo di Francesco Caruso per questo settore:

– Sul fronte degli orari occorre una rimodulazione delle fasce di apertura dei negozi: almeno nelle giornate che prevedono il recupero/rientro dei lavoratori dipendenti, sarebbe opportuno consentire ai negozi, in assoluta autonomia, di utilizzare una formula no-stop per incontrare le esigenze di acquisto di questa fascia di domanda.

– Per incontrare le esigenze di innovazione, si procederà alla creazione di una “piattaforma commerciale di vendita online” riservata a tutti gli operatori della città.

– Il Comune stimolerà gli operatori a individuare un rappresentante, magari di quartiere, per stabilire un dialogo costante con l’Amministrazione finalizzato alla risoluzione degli eventuali problemi logistici e regolamentari.

– Tratto distintivo e caratterizzante dell’azione amministrativa a guida Francesco Caruso sarà il sostegno all’identità territoriale del commercio e dell’artigianato, alleati naturali di una città che aspira a proporsi come luogo d’arte, di cultura e di turismo.

“Saranno incentivate – conclude il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra – magari attraverso strumenti di fiscalità di vantaggio, start-up commerciali e artigiane capaci di interpretare la vocazione identitaria della città e del suo patrimonio di saperi e sapori. Privilegiare la dimensione del negozio di quartiere, il suo patrimonio di valori identitari e di sostegno a un’economia locale capace di innovarsi nelle formule ma mantenendo, però, ben saldi i propri tratti identitari”.