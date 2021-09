Cosenza vent’anni dopo. In Serie B latitava un successo all’esordio

La vittoria di ieri contro il Vicenza, oltre ad essere la prima di questo campionato, richiama ad una particolare statistica. Nei campionati di Serie B disputati il Cosenza è di nuovo vincente alla prima in casa dopo esattamente vent’anni. Era la stagione 2001/02 ed i lupi superarono quella volta il Cittadella, sempre per 2-1.

Il Cosenza e il precedente del 2002/03

In realtà in molti ricorderanno che anche l’anno dopo il Cosenza vinse all’esordio in casa (2-1 ancora contro il Vicenza). Ma quella, tecnicamente, era la 3^ giornata di quell’indimenticabile campionato, visto che le prime due vennero rinviate per lo scontro tra le società partecipanti al campionato e le tv satellitari (all’epoca Stream e Tele+). Una stagione che visse un’estate caldissima che ebbe la sua coda finale a settembre inoltrato.

Un successo firmato Zaniolo e Tatti

Ecco che quindi quel Cosenza-Cittadella diventa l’ultima vittoria all’esordio in casa dei rossoblù nei campionati di Serie B disputati. La partita era valevole per la 1^ giornata di quell’anno. All’allora San Vito, il 26 agosto del 2001, scese dal Veneto il Cittadella di mister Glerean, che poi a Cosenza ci venne anche ad allenare. Fu un match che i lupi sbloccarono nel secondo tempo. In 5 minuti i due gol decisivi. Prima il vantaggio di Zaniolo al 67′ e poi il raddoppio di Tatti (nella foto) al 72′ su calcio di rigore. Il forcing finale del Cittadella permise agli ospiti di accorciare le distanze proprio al 90′ con Ghirardello ancora su calcio di rigore. A fine anno il Cosenza arrivò 15° e si salvò all’ultima giornata grazie alla storica vittoria di Empoli firmata Lentini, mentre il Cittadella concluse il campionato al 18° posto e retrocesse in Serie C .