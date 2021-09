Premio Alveare 2021, Confapi Calabria valorizza le imprese calabresi

Si terrà venerdì 17 settembre, nell’elegante location di Villa Rendano alle ore 18, la VIedizione del Premio Alveare, organizzato da Confapi Calabria.

L’evento culturale, è un appuntamento atteso e importante che mette al centro dell’attenzione il mondo dell’impresa e dei tanti imprenditori calabresi che hanno puntato sulla qualità, sull’efficienza e sulla professionalità nei diversi settori del mercato del lavoro.

L’associazione della piccola e media industria privata, inoltre con il Premio Alveare,punta allavalorizzazione dei talenti e delle startup di casa nostra, coinvolgendo l’Università della Calabria e il mondo delle università private.

Anche in questa edizione del premio, non è mancata l’attenzione verso le tante figure competenti che si spendono quotidianamentea favore della legalità in Calabria.

Quest’anno infatti il “Premio alla legalità” verrà conferito all’Arma dei Carabinieri, con cui Confapi, lo scorso giugno ha siglato un protocollo d’intesa per favorire insieme lo sviluppo della cultura della legalità e della sicurezza.

Il patto firmato tra il comandante generale Teo Luzi e il presidente Confapi, Maurizio Casasco ha come delegato nazionale, Francesco Napoli.

Durante la serata, come tutti gli anni, verranno consegnati premi e targhe a chi si è distinto per innovazione, professionalità, competenza ed impegno nei vari ambiti produttivi e culturali con premi speciali anche a chi nel suo settore ha compiuto 50 anni di carriera.

Riceverà un premio anche Federico Carli, presidente nazionale dell’associazione: “Guido Carli”, già ospite nella precedente edizione con un workshop.

La vera novità della VIedizione del Premio Alveare è l’attenzione di Confapi Calabria al settore dell’ecosostenibilità con un premio dedicato: “Donne in classe A”, che nella VI edizione vede protagonista proprio una donna.

“Come imprenditori abbiamo un ruolo sociale importante, che incide sullo sviluppo del nostro territorio; con questo premio vogliamo sempre di più valorizzare le aziende e le loro storie”-ribadisce Francesco Napoli– presidente di Confapi Calabria e neoeletto, per la terza volta, vicepresidente nazionale di Confapi.