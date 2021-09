Cristiana Covelli è la coordinatrice del movimento Tesoro Calabria nell’Alto Tirreno Cosentino. Il movimento civico Tesoro Calabria, come annuncia il suo presidente Carlo Tansi, dopo il grande risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali e la sorprendente vittoria Enzo Voce eletto Sindaco a Crotone, sta continuando nell’attività di consolidamento della presenza del Movimento su tutto il territorio regionale. L’obiettivo è far conoscere, sempre più, un nuovo modo di fare politica, con un approccio civico, vicino alla realtà della gente sui singoli territori, ognuno di essi portatore di differenti istanze.

Cristiana Covelli, da sempre impegnata nella società civile, ha collaborato con diverse associazioni. Formatrice di “Libera contro le mafie”, ha anche collaborato con “Save the children”. Assistente all’infanzia per bambini disabili, è stata vice presidente dell’associazione “W Scalea” che dal suo lavoro ha prodotto un libro ed eventi sulla legalità. Come ribadisce Tansi, «Cristiana è una donna, forte, operativa e concreta. Profonda conoscitrice delle problematiche legate al suo territorio, è la persona giusta per rappresentare Tesoro Calabria nell’Alto-Tirreno Cosentino, territorio strategico dal punto di vista imprenditoriale in quanto soprattutto risorsa preziosa per la crescita del settore turistico e ricettivo della Regione. A Cristiana Covelli vanno i migliori auguri di buon lavoro».