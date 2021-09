Lutto in Calabria. Ci lascia Massimo Bandiera, ex segretario del Cosenza

Massimo Bandiera, ex segretario del Cosenza fino al 2016, non c’è più. Ci ha lasciati nella giornata odierna, dopo aver combattuto contro una malattia che alla fine purtroppo ha avuto la meglio. A darne notizia i colleghi de IlReggino.it.

Ha iniziato a lavorare nel calcio in riva allo Stretto nell’era Lillo Foti. Al Granillo Massimo Bandiera ha svolto le funzioni di capo ufficio stampa della squadra amaranto in modo egregio, grazie a quel suo essere sempre educato, gentile e competente. Originario di Siracusa, aveva eletto Reggio Calabria quale sua città adottiva. Si era integrato in modo perfetto ed aveva creato qui un gruppo d’amici con i quali ha condiviso momenti splendidi di vita. Poi le esperienze fuori, per ragioni di lavoro, quale segretario generale del Siracusa e del Cosenza. In rossoblù festeggiò insieme alla squadra la conquista della Coppa Italia di Lega Pro, primo e unico trofeo nazionale conquistato da una compagine calabrese. Nel 2019, nel ruolo di segretario sportivo, tornò alla Reggina.

Nonostante una parte di vita condivisa con il peso della malattia, Massimo ha continuato sempre a sorridere ed essere più forte di qualsiasi difficoltà. Ultimamente, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate. Da qualche tempo anche i suoi canali social erano in silenzio. Oggi la tristissima notizia che crea dolore e sgomento non solo nel mondo sportivo della Reggina, ma anche in quella città che lo aveva adottato con affetto. Perché Massimo era soprattutto una bella persona, prima ancora che un ottimo professionista.La redazione di Cosenzachannel.it partecipa al dolore della sua famiglia.