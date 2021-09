Tamponi gratis, Salvini: “Combattiamo ancora”

“Stiamo ancora combattendo per tamponi gratuiti o sottocosto a bimbi, disabili, anziani, a chi non si può permettere di spendere centinaia di euro in tamponi”. Così Matteo Salvini a Bovolone, in Veneto.

“Stare al governo con Pd e M5s, con Letta, Conte e Di Maio è mica facile. Quello vuole lo ius soli, la patrimoniale, il Ddl Zan. Hanno approvato una legge per farsi le canne a casa, come se la priorità fosse questo. Per noi la priorità è il lavoro, non la droga, lo ius soli o il Ddl Zan”, sottolinea poi. “Pensiamo per 30 secondi a un governo senza Lega, in un minuto approvano lo ius soli, il Ddl Zan. Già ora ci sono troppi sbarchi, figurarsi cosa succederebbe. Non darò mai la soddisfazione a Letta e Conte di massacrare l’Italia per due anni, qui siamo e qui restiamo, poi alcune volte vinciamo a altre volte perdiamo”, ha aggiunto.

Autonomia



“Porteremo a casa l’autonomia con il prossimo governo di centrodestra, perché dire che si fa con Pd e M5s sarebbe ottimismo. Con Pd e M5s ci accontentiamo di sbarchi e tasse”.

Quota 100



“Quota 100 non si tocca, portare da 62 a 67 anni l’età pensionabile dal primo gennaio è impensabile dopo il Covid. Se a sinistra qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero la Lega farà le barricate, 5 anni di vita non si rubano”.

Legittima difesa



“Domani vado a trovare nel carcere di Venezia un imprenditore veneto, un macellaio, Walter, in carcere da pochi giorni perché si difese da una rapina. Il rapinatore è libero e il commerciante è in carcere, c’è qualcosa che non funziona”, ha detto. “Vorrei che i giudici facessero applicare la legge sulla legittima difesa che la Lega ha fatto approvare. Se vengo aggredito in casa mia il torto non è mio, sarebbe il rapinatore che è al posto sbagliato nel momento sbagliato”, ha aggiunto il leader della Lega.

Fonte: AdnKronos