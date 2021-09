Cosenza-Como, l’esplicita “richiesta” del club e l’importanza del tifo

Ci sarà grande tifo al Marulla domani sera. La cornice della sfida in notturna e il ricordo della finale di Coppa Italia con il Como faranno sì che lo stadio abbia una cornice adeguata. Chiaramente sempre in linea con le restrizioni imposte dalla normativa vigente in tema di Covid-19. Il club ha inteso tendere la mano ai propri sostenitori abbassando i prezzi dei tagliandi nelle due curve e in Tribuna A. Anche a Reggio Calabria la scorsa settimana avevano optato per un simile e significativo gesto e il risultato, non solo in campo, è stato dei migliori.

A sostegno dei rossoblù

I calciatori di Zaffaroni sono chiamati, fin da subito, ad affrontare partite fondamentali per la salvezza. Hanno ottimamente figurato con Vicenza e Perugia, adesso toccherà al Como e poi all’Alessandria. In mezzo il derby col Crotone. Portare Curva Catena e Curva Bergamini a 12 euro e la Tribuna A a 20 euro è un invito esplicito a sostenere dagli spalti la squadra. Via degli Stadi ritiene che le basi per la permanenza in Serie B si gettino in partite come questa, dove è fondamentale l’apporto di ogni tifoso. Gli stessi, lontano dal Marulla, sono sempre stati encomiabili e decisi nel non lasciare mai soli i Lupi. Al Curi, per esempio, i loro cori rimbombavano nel cielo dell’Umbria e i decibel sono schizzati alle stelle dopo il pareggio.