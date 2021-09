Covid oggi Italia, 2.407 contagi e 44 morti: bollettino 20 settembre

Sono 2.407 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numero covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati altri 44 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di positività è al 2%.

DATI REGIONALI

LAZIO Sono 243 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre nel Lazio secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri sei morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.732 tamponi molecolari e 7.165 antigenici con un tasso di positività all’1,8%. I ricoverati sono 442, 16 in più rispetto a ieri, 56 le terapie intensive occupate, 2 in meno, e 361 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 127. “Deciso calo dei casi positivi, mai così bassi dagli ultimi due mesi grazie all’effetto vaccini” fa notare l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CAMPANIA Sono 198 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 7 decessi, mentre 5 sono stati registrati oggi ma erano avvenuti in precedenza. Nella Regione sono stati fatti 6.542 tamponi da ieri. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 304 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA Sono 29 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Eseguiti 1.255 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 935 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,32%). Si registra un decesso, sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 48 gli ospedalizzati in altri reparti.

TOSCANA Sono 231 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 20 settembre. Registrati inoltre altri 5 morti. 219 i casi confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico, che portano a 279.556 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 264.152 (94,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.310 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo.

EMILIA ROMAGNA Sono 333 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 20 settembre 2021, secondo i numeri e i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 14.694 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 2,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

PUGLIA Sono 60 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.182 test. Spiccano 29 contagi in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive sono 3.251. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 194. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

ABRUZZO Sono 11 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Non ci sono vittime e il bilancio dei morti resta a 2.536 da inizio pandemia nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.371 tamponi molecolari e 1.188 test antigenici con un tasso di positività allo 0,42%. Da ieri i guariti sono stati 85.

VALLE D’AOSTA Nessun decesso e nessun nuovo positivo al Covid 19 in Valle D’Aosta. Il totale dei casi accertati nella regione da inizio emergenza si attesta così a 12.083. I positivi attuali sono 64 di cui 61 in isolamento domiciliare, due ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva. I casi complessivamente testati sono 84.430 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati 180.079. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza in Valle d’Aosta sono 473.

CALABRIA Sono 127 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.674 tamponi. Si registrano 3 morti per un totale di 1.376 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +175 guariti, -51 attualmente positivi, -57 in isolamento, +7 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 15).

SARDEGNA Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri si registrano altri due decessi, un 77enne e una donna di 94 anni, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.261 test tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, uno in meno rispetto a ieri, mentre in area medica sono 188, 2 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3371 persone.

