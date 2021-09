Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 settembre

Il bollettino dati Covid Italia di oggi, martedì 21 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Mentre si discute del vaccino per bambini di 5 – 11 anni, dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i contagi. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

Sono 457 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 53.936 tamponi, con un tasso di positività dello 0,85%. “L’incidenza sotto l’1% è un dato che viene confermato negli ultimi giorni”, dice il governatore Luca Zaia. “Con 53mila tamponi al giorno si va ad anestetizzare il cluster che si forma”, aggiunge evidenziando l’importanza del tracciamento.

I pazienti covid ricoverati sono 334: sono 272 le persone in area non critica, 62 in terapia intensiva. “Non siamo preoccupati, gestiamo questi pazienti. I numeri di ricoveri e terapie intensive dovrebbero calare: l’80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. In corsia, circa il 70%”, spiega Zaia.

Sono 215 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 215 su 18.301 test di cui 7.403 tamponi molecolari e 10.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,17% (4,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.250.698.

Fonte: AdnKronos