Covid oggi Italia, 3.970 contagi e 67 morti: bollettino 22 settembre

Sono 3.970 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 67 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 292.872 tamponi, il tasso positività è all’1,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 513 (-3). I ricoverati con sintomi sono 3.796 in totale (-141).

DATI REGIONALI

CAMPANIA Sono 365 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 22 settembre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 17.394 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 morti: 7 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, uno è avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 291 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LOMBARDIA Sono 450 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 54.814 tamponi processati. I positivi sono lo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati meno gravi: sono 417, 20 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 pazienti (+1), i morti sono stati 4. A Milano ci sono da ieri 71 nuovi casi di Covid19, che diventano 137 in tutta la provincia. Sono 47 a Brescia, 44 i positivi di Bergamo e Monza. A Como sono 38, a Varese 20, a Cremona 24, a Pavia 31. Lecco ne conta 14, Lodi 7, Mantova 12, Sondrio 9.

LAZIO Sono 291 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 147 casi. Nel dettaglio “su 9.966 tamponi molecolari e 10.190 tamponi antigenici per un totale di 20.156 tamponi, si registrano 291 nuovi casi positivi (-10) e sono -80 in meno rispetto a mercoledì 15 settembre. Sono 4 i decessi (-1), 421 i ricoverati (-13), 51 le terapie intensive (-2) e 533 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 147. In calo decessi, ricoveri e terapie intensive”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

PUGLIA Sono 196 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.337 test giornalieri. Spiccano i 92 contagi in provincia di Bari e i 40 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.048. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 181. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

VENETO Sono 509 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Registrati 3 morti, che portano il totale a 11.745 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 11.749 (-199). I dimessi/guariti sono 442.884 (+ 705).

TOSCANA Sono 325 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. Registrati altri 7 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 325 su 17.214 test di cui 8.520 tamponi molecolari e 8.694 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,89% (5,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.270.198. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 265.062 (94,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.914, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 372 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in meno). L’età media dei 325 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

FRIULI VENEZIA GIULIA Sono 159 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 22 settembre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. registrati 2 morti. Nel dettaglio, su 6.361 tamponi molecolari sono stati rilevati 149 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,34%. Sono inoltre 4.454 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,22%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di un’unità a seguito di un test molecolare positivo rimosso dopo revisione del caso. Inoltre un caso precedentemente segnalato come confermato da test molecolare, dopo una verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico.

EMILIA ROMAGNA Sono 257 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 30.903 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite sono 307 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 394.441. Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.438 (-54 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.975 (-59), il 96,5% del totale dei casi attivi.

PIEMONTE Sono 278 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi (di cui 67 dopo test antigenico) sono pari all’ 1,4% di 19.810 tamponi eseguiti, di cui 14.131antigenici. Dei 278 contagi, gli asintomatici sono 119 (42,8%). I casi sono 87 di screening, 142 contatti di caso, 49 con indagine in corso, 6 importati (5 dall’estero, 1 da altra regione italiana). I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 185 (- 14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.578. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.915.031 (+ 19.810 rispetto a ieri), di cui 2.136.137 risultati negativi.

ABRUZZO Sono 59 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.919 (-39 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 418 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 78 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.837 (-33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.153 tamponi molecolari e 3.436 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.89 per cento.

BASILICATA Sono 37 i contagi da coronavirus in Basilicata. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 947 tamponi molecolari. Non si registrano morti. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 35. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 57 (-2) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.217 (-1).

SARDEGNA Sono 67 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti: si tratta di due uomini, uno di 32 anni della provincia di Sassari e l’altro, 83enne, della Città Metropolitana di Cagliari. I nuovi casi sono stati individuati su 9.447 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri), 171 quelli in area medica (-7). In isolamento domiciliare ci sono 2.922 (204 in meno rispetto a ieri).

VALLE D’AOSTA Due contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale dei soggetti contagiati dal virus da inizio emergenza arriva a 12.091. I positivi attuali sono 59 di cui 3 ricoverati in ospedale e 56 in isolamento domiciliare. I guariti sono aumentati di quattro unità rispetto a ieri portando il numero complessivo a 11.558. I casi complessivamente testati sono 84.76, i tamponi fino ad oggi effettuati 180.683. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono 474.

CALABRIA Sono 200 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 4 morti, mentre i guariti aumentano di 285 unità. I nuovi casi sono stati individuati su 3.875 tamponi effettuati. Il bollettino, inoltre, registra -89 attualmente positivi, -84 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 14).

