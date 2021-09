«Quando lei dice “se la Calabria ‘ndranghetista avesse deciso di aderire” a chi si riferisce?» – chiede il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo al collaboratore di giustizia Franco Pino che senza alcun dubbio risponde: «Anche solo Luigi Mancuso. Se mi avesse detto “Senti, qua i Piromalli aderiscono, Pesce aderisce… aderisco anche io».

È nel corso dell’udienza del 4 giugno 2018 del processo ‘Ndrangheta stragista che il pentito ricostruisce cosa avvenne nell’estate del ’92, subito dopo la strage di via d’Amelio. I capi-‘ndrangheta del mandamento tirrenico e i boss del Cosentino furono riuniti da Luigi Mancuso per discutere della proposta giunta dai Corleonesi: aderire allo stragismo contro lo Stato. Mancuso era contrario.

«Mancuso (ndr) vedeva come un problema – dice Pino – schierarsi apertamente. In Calabria c’era più quella cosa… Il nasconderci, di mimetizzarci, affrontare i processi, di vincere le cose ricattando le persone. Era più abituati a questi tipi di cose. Alzare le armi contro lo Stato non era una cosa che portava utile, noi la pensavamo così».

