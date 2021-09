“Testa di Serpente”, due pentiti riferiscono sulla famiglia Abbruzzese

Nuova udienza del processo “Testa di Serpente”, rito ordinario, che si sta celebrando presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza. Il collegio giudicante, presieduto dal presidente Carmen Ciarcia, ha ascoltato oggi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Adolfo Foggetti e Luciano Impieri, chiamati dalla Dda di Catanzaro a riferire sulle attività illecite della famiglia Abbruzzese “Banana”, leader nel traffico di sostanze stupefacenti a Cosenza a dintorni.

In particolare, Luciano Impieri, quale ex componente della cosca “Rango-zingari”, era a conoscenza degli affari “sporchi” dei fratelli Abbruzzese, indicando proprio l’intercapedine individuato dalla Squadra Mobile di Cosenza, quale luogo in cui gli “zingari”, nascondevano la droga. Per non dare nell’occhio, infatti, i fratelli avrebbero deciso di piazzare davanti l’ingresso un camion, citato dallo stesso Impieri, che ha parlato anche del tentato omicidio ai danni di Rocco Abbruzzese, fratello di Antonio Abruzzese, alias “Strusciatappine”, che controllava via Reggio Calabria. A premere il grilletto, secondo Impieri e Foggetti, sarebbe stato Marco Abbruzzese, detto “lo struzzo”, imputato insieme al fratello Luigi, nell’altro filone investigativo che riguarda l’omicidio di Luca Bruni, ucciso dalla cosca “Rango-zingari”, nel gennaio del 2012 a Castrolibero, con il presunto assenso del clan degli italiani.

«I “Banana” – ha aggiunto Impieri – vendevano inizialmente l’eroina, poi avevano deciso di comprare la cocaina da Rango, ma avevano anche un canale con Cassano Ionio» dove la cosca Abbruzzese presidia buona parte della Sibaritide. Nella prossima udienza, infine, saranno sentiti i pentiti Francesco Noblea e Vincenzo De Rose. Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Filippo Cinnante, Antonio Quintieri, Giorgia Greco, Cristian Cristiano, Francesco Boccia, Cesare Badolato, Fiorella Bozzarello, Mariarosa Bugliari e Francesco Tomeo.