Cosenza-Crotone: i 23 convocati di Zaffaroni. Ne mancano sei all’appello

Il club rossoblù ha reso noti i convocati dei Lupi per Cosenza-Crotone, gara valevole per la 6° giornata di campionato. Come spiegato da Zaffaroni in conferenza stampa, mancano all’appello Anderson e Bittante ancora in ritardo di condizione. Assenti anche Del Favero e Panico infortunati e i baby Sueva e Florenzi. Ecco l’elenco completo dei 23 che giocheranno un entusiasmante derby di Calabria.

PORTIERI

22 SARACCO Umberto

26 VIGORITO Mauro

31 MATOŠEVIČ Kristjan

DIFENSORI

2 CORSI Angelo

5 RIGIONE Michele

14 TIRITIELLO Andrea

15 VÄISÄNEN Sauli Aapo Kasperi

16 VENTURI Michael

17 PIRRELLO Roberto

18 SY Sanasi Mahamadou

23 MINELLI Alessandro

CENTROCAMPISTI

4 CARRARO Marco

6 BOULTAM Reda

19 PALMIERO Luca

21 VALLOCCHIA Andrea

25 GERBO Alberto

89 EYANGO Steeve-Mike

92 ŠITUM Mario

ATTACCANTI

7 PANDOLFI Luca

9 GORI Gabriele

10 CASO Giuseppe

11 KRISTOFFERSEN Julian

20 MILLICO Vincenzo