Potenziamento Centri Impiego, Calabria prima in Italia

«A differenza delle altre regioni, la Calabria è stata la prima ad avere un piano di potenziamento approvato dai centri per l’impiego e dal Ministero del Lavoro, non solo sulla dotazione organica, con 540 nuove assunzioni, ma anche sull’infrastrutturazione fisica e tecnologica. Sarà probabilmente sfuggito al Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, di solito sempre attento e composto nei rapporti istituzionali che eventuali ritardi derivano da responsabilità del governo nazionale».

È quanto dichiara l’assessore regionale allo sviluppo economico, al turismo ed all’internazionalizzazione della Regione Calabria Fausto Orsomarso cogliendo l’occasione per rivolgere a Iacucci anche gli auguri per la competizione elettorale regionale in corso che lo vede correre in rappresentanza del Partito Democratico ed invitandolo a trovare ulteriori argomenti di confronto, meno interpretabili di questo che è certo ed evidente a tutti, anzi tutto agli interessati.

«L’iter del piano di potenziamento, infatti, si trova già ad uno stadio avanzato. I sindaci sono stati già ricevuti in Regione Calabria e ci si è già confrontati sulle sedi che si possono acquistare o ristrutturare per ospitare i Centri per l’Impiego. Questa è la vera grande novità. A differenza di altre stagioni eravamo già pronti anche con i bandi per le assunzioni. Abbiamo tuttavia preferito evitare di procedere anche in questa direzione, perché è subentrata, con ogni evidenza, una campagna elettorale veloce ed improvvisa che non era affatto prevista»