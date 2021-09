Brutium Cosenza, in prima linea arriva l’esperto Lombisani

La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Pasquale Lombisani, classe 1987. L’attaccante neo Brutium, vanta un curriculum di tutto rispetto con varie esperienze in serie D ed eccellenza. Nella propria città, Rossano, ha cominciato giocando e segnando nella quarta categoria nazionale, per poi vestire con profitto diverse maglie in Calabria ed in Puglia. Vinto a suon di gol un campionato di Promozione con indosso la maglia del San Marco. Ex tra le altre di Barletta, Canosa, Torretta, Cirò, Schiavonea e Rossanese, Lombisani è da oggi ufficialmente un calciatore rossoblù