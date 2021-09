Cosenza-Crotone 1-0: il derby è dei lupi. Carraro fa impazzire il “Marulla”

Un meraviglioso calcio di punizione a 13 minuti dalla fine decide il derby di Calabria in tinte rossoblù tra Cosenza e Crotone. Il mattatore della splendida serata del Marulla è Marco Carraro. Del suo sinistro finito sotto l’incrocio dei pali, ne parleremo per tanto tempo. Il Cosenza vola anche in classifica: 10 punti raccolti e tutti nelle ultime 4 giornate. Per Modesto è invece notte fonda. Dopo 6 giornate il suo Crotone non ha ancora vinto una partita.

Zaffaroni conferma, Modesto sorprende

Mister Zaffaroni ripropone la stessa squadra di due partite fa a Perugia. Quindi nel classico 3-5-2 dei lupi l’unica novità in confronto alla vittoria contro il Como di martedì è il rientro di Palmiero per Gerbo. Il centrocampista napoletano si riprende fascia di capitano e regia. Per il resto tutto confermato. Con Gori e Caso in prima linea a provare a far male al Crotone. Modesto dall’altra parte conferma il 3-4-1-2 ma sorprende tanto negli uomini. Lancia in porta Nikita Contini al posto di Festa. Dà una chance da titolare a Giannotti, mentre a centrocampo ed in attacco preferisce Vulic a Donsah e Kargbo a Maric. L’ex Reggiana si mette al fianco dello spauracchio Mulattieri con alle spalle Benali.

Il Cosenza attende, il Crotone manovra

Partita che, dopo i cori di tutto lo stadio per Bergamini, ha per tutto il primo tempo lo stesso leit-motiv. Il Crotone manovra nella metà campo del Cosenza, con i padroni di casa che glielo permettono senza pressare più di tanto. Anche perché il piano tattico di Zaffaroni è il solito. Recupero palla e lancio per le punte. La squadra di Modesto invece pressa alta e scherma Palmiero ogni volta che il Cosenza prova a ripartire dal basso. La partita è piacevole per ritmo ed intensità ma di occasioni ce ne sono poche. Kargbo si allarga spesso a sinistra dove Sy lo tiene poco e Vaisanes soffre quando viene puntato. Ed è proprio il giovane attaccante crotonese ad essere l’uomo più pericoloso del match sempre sfondando da destra. La prima volta è Mulattieri a respingere la conclusione di Benali a botta sicura dall’altezza del dischetto del rigore su assist di Kargbo. Poi un tiro da posizione impossibile del 24 degli squali viene alzato sulla traversa da Vigorito. Infine è sempre il portiere del Cosenza a parare bene una conclusione di Mulattieri sempre su riforimento del sierraleonese. Tempo che però si chiude a reti involate.

La perla di Carraro decide Cosenza-Crotone

La seconda frazione si apre con un doppio cambio per il Cosenza. Dentro Millico e Corsi per Caso e Sy. I lupi provano a ripartire un po’ di più perché il Crotone cala fisicamente anche se sono sempre gli uomini di Modesto a fare il match. Millico due volte, una da centrocampo, e Situm ci provano subito e scaldano quanto meno le mani di Contini. La partita diventa anche più aperta e gli uomini di Zaffaroni vanno vicini al gol con la conclusione di Vaisanen che sfiora la porta del Crotone. Modesto corre ai riparti e getta nella mischia Maric per Kargbo e Sala per Molina. A 20 dalla fine la partita si infiamma. Il Crotone sembra avere la palla del vantaggio ma Vigorito è grandioso a respingere sul destro a botta sicura di Benali su assist di Estevez. Al 77′ il Cosenza passa. Fallo di 25 metri guadagnato dal neo entrato Eyango. Sulla palla va Carraro che con un sinistro a giro toglie la ragnatela dal sette sotto la curva nord per un gol che fa impazzire il “San Vito-Marulla”. Una vera e propria perla. Il Crotone tenta l’assalto finale, ma gli uomini di Modesto sono confusionari e dalle parti di Vigorito arrivano soltanto palle sporche e ben controllate da Rigione e compagni. Dopo 7 minuti di recupero del Sig. Chiffi, arriva il triplice fischio liberatorio. Cosenza batte Crotone 1a0.