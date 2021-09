Cosenza-Crotone 1-0: il tabellino del derby del Marulla

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Sy (1′ st Corsi); Gori, Caso (1′ st Millico). A disp.: Saracco, Matosevic, Minelli, Venturi, Pirrello, Vallocchia, Gerbo, Eyango, Kristofferson, Pandolfi. All.: Zaffaroni

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Giannotti (33′ st Mogos), Estevez, Vulic (33′ st Zanellato), Molina (15′ st Sala, 46′ st Oddei); Benali, Kargbo (15′ st Maric); Mulattieri. A disp.: Contini, Cuomo, Visentin, Donsah, Schirò, Mondonico, Saro. All.: Modesto.

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 32′ st Carraro (Cs)

NOTE: Spettatori 8000 circa. Espulsi: -. Ammoniti: Giannotti (Kr), Sy (Cs), Benali (Kr), Canestrelli (Kr), Zanellato (Kr). Angoli: 4-1 per il Crotone. Recupero: 1′ pt – 7′ st