Covid oggi Veneto, 316 contagi e due morti: bollettino 26 settembre

Sono 316 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi. Eseguiti 11.135 tamponi molecolare e 32.372 test antigenici. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 11.303 (-76), mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 248 (-5). Sale di due unità il numero di pazienti in terapia intensiva ora a 54.

Fonte: AdnKronos