SIOS21Giffoni, 15 ottobre riflettori su Generazione Z

La Generazione Z, le sue speranze e le opportunità che si prospettano per costruire un futuro migliore su fondamenta come inclusione, sostenibilità e tecnologia: saranno questi i temi chiave al centro dell’appuntamento speciale #SIOS21Giffoni, organizzato venerdì 15 ottobre da StartupItalia e da Giffoni che, grazie anche al suo festival, connette durante tutto l’anno una community di migliaia di giovani, candidandosi a essere osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni.

Importante novità di #SIOS21Giffoni sarà il ritorno del pubblico – un centinaio di rappresentanti della Gen Z, che comprende i nati tra il 96 e il 2010 -, che contribuirà attivamente allo svolgimento dell’evento attraverso interviste e interventi in aperto dialogo con i tanti speaker e personaggi del mondo imprenditoriale e digital italiano che saranno a Giffoni (Sa). In linea con i precedenti SIOS, la giornata avrà come fil rouge il tema “Ask Me Anything”, con un focus inedito sulla prima generazione che ha potuto disporre di internet sin dalla propria infanzia, un vero e proprio viaggio alla scoperta di innovazioni, linguaggi, media e idee che stanno disegnando il futuro.

Tra gli ospiti già confermati in agenda, dopo l’apertura affidata al fondatore e direttore di Giffoni Claudio Gubitosi insieme al CEO di StartupItalia Filippo Satolli e a Marco Montemagno, sono previsti la scienziata quantistica Chiara Marletto e Domenico de Masi, sociologo che si interrogherà sul lavoro che verrà. Largo anche ai giovanissimi con l’aspirante ornitologo Francesco Barberini, oltre a storie di innovazione e rispetto per la realtà che ci circonda con “Startupper in grado di cambiare il mondo”, panel dedicato a una Generazione Z che vuole lavorare, generando benefici per il pianeta e le comunità.

Insieme a Elisa Zambito Marsala, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Formazione si parlerà dell’importanza della formazione come leva di crescita per le imprese per il paese e di come deve evolvere la formazione professionale per imprenditori e manager per competere in mercati in continua evoluzione.

Un’importante finestra di riflessione sullo stato dell’arte della formazione, delle startup e della neo-imprenditoria nel Sud Italia verrà aperta nel corso del panel “Destinazione Sud”, al quale parteciperà Valeria Fascione, Assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, che salirà sul palco in compagnia di altri esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e del venture capital italiano.

#SIOS21Giffoni prenderà il via alle 10:00 dopo il classico countdown di 15’ in compagnia di Radio 105 dalla pagina facebook di StartupItalia e Giffoni Film Festival e dal sito web dell’appuntamento. Sarà anche l’occasione per decretare la startup vincitrice del Special Award Giffoni Edition. Le cinque startup in gara, attive nel mondo dei media e dell’intrattenimento, saranno presentate alle 13:00 all’interno di “105StartUp!” con Radio 105, l’appuntamento con Alessandro Sansone e Annie Mazzola che permetterà di conoscerle da vicino. Nel corso della giornata sarà il pubblico in sala a definire l’esito della competizione. La vincitrice concorrerà al premio di “Radio 105 Special Award”, che sarà consegnato a Milano il prossimo 13 dicembre nell’ambito di #SIOSWinter.

“Per parlare di innovazione bisogna farlo al presente – spiega Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni – C’è bisogno fin da subito di coinvolgere attivamente i giovani. Per questo motivo, SIOS ha scelto Giffoni e la sua community per una tappa che segna un importante momento di ripartenza. Negli ultimi anni, il nostro brand si è evoluto, focalizzando la sua attenzione su tutte le forme di arte, comunicazione, produzione audiovisiva e creatività digitale. Oggi, la Multimedia Valley rappresenta il luogo ideale per parlare non solo di cinema ma anche di inclusione, sostenibilità e tecnologia: il futuro è qui, il Sud è capace di produrre innovazione e i giffoner sono i protagonisti del cambiamento”.

“Dopo l’evento in Sardegna dello scorso maggio, #SIOS21Giffoni torna ancora una volta a presidiare il Sud del nostro Paese, aprendo un dialogo sull’innovazione e sull’imprenditorialità, in luoghi dove le potenzialità del Made in Italy possono essere motore di crescita e di ripresa. Un’imprenditoria che sta evolvendo e può beneficiare degli importanti aiuti economici europei e italiani che, concretamente, sostengono la macchina dell’innovazione”, dichiara Filippo Satolli, CEO di StartupItalia. “Una possibilità realizzabile grazie anche alla partnership e al ruolo svolto da Giffoni Film Festival, con cui siamo riusciti a organizzare un evento in presenza e, cosa ancor più stimolante, insieme ai giovani uomini e donne che avranno il compito di costruire il nostro futuro”.

Fonte: AdnKronos