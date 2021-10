Comunali Cosenza, la posizione di Granata sul sistema idrico integrato

Cosenza – Sistema idrico integrato. “Coraggio Italia”, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, discute di acqua. Non basta analizzare le criticità: è necessario conoscerle al fine di elaborare proposte e soluzioni. Vincenzo Granata – consigliere uscente e capolista di CI – chiarisce: “Su 250 chilometri di rete in città, il Comune ne ha realizzati quindici nuovi. Purtroppo, non sono sufficienti”. Granata, in veste di consigliere delegato di Autorità idrica, conosce a fondo la materia e auspica: “Meno dispersione idrica. Come avviene già nel settore dei rifiuti – suggerisce – anche le acque possono essere riciclate, attraverso il riutilizzo dei reflui trasformati dagli impianti di depurazione in campo agricolo”. In tema di grandi opere e cantieri infiniti, Vincenzo Granata chiarisce: “I lavori della diga del Menta sono quasi alla fine, mentre per quanto riguarda la diga dell’Esaro, occorre completare al più presto la vasca a monte e la potabilizzazione a valle, in modo da portare un po’ più di acqua a Sibari e Cosenza”. E’ pragmatico e puntuale Granata quando indica al prossimo Governo regionale la propedeuticità di alcuni passaggi: “Non si potrà prescindere da un’attenta verifica del Piano d’ambito di attuazione, strettamente collegato alla effettiva realizzazione delle opere e dalla riattivazione del Soggetto gestore, che oggi è fermo”.

Quindi, l’avvertimento: “Il PNRR rappresenta un’occasione straordinaria. Dovremo essere bravi a non perdere neanche un euro delle risorse che verranno destinate alla Calabria”. Alfredo Iorio – candidato di Coraggio Italia al Consiglio regionale – mette sul tavolo della discussione una proposta rivoluzionaria: “A noi serve un desalinizzatore, come quelli che sono stati costruiti in Israele e a Dubai. Va bene il completamento della diga dell’Esaro, ma in quel caso si tratta di acqua potabile da fare arrivare nelle abitazioni. Con il desalinizzatore, invece, otterremmo acqua da destinare all’agricoltura. ”.

Alfredo Iorio dimostra di parlare dopo essersi bene informato sull’argomento: “Utilizziamo la vecchia centrale abbandonata di Rossano. Sfruttiamo l’energia prodotta dai moti ondosi, come già stanno facendo a Reggio Calabria e fronteggeremo allo stesso tempo il problema dell’erosione costiera. Pochi sanno – continua Iorio – che Sibari si abbassa ogni anno di un millimetro. Continuare a scavare pozzi, come si ostina a fare la Coldiretti, è pericolosissimo per l’ambiente. Quattrocentomila euro di risorse pubbliche – calcola Iorio – consentirebbero di realizzare un impianto di desalinizzazione per irrigare i campi che vanno da Sibari fino a Lungro”. Poi, la denuncia: “La Sorical, per come è stata gestita, non va più bene. E’ soltanto un carrozzone politico che serve a pagare gli stipendi agli amici degli amici. Dobbiamo pensare a una nuova società.” Il Piano nazionale di ripresa e resilienza richiede una classe politica preparata ed efficiente, che non ripeta gli errori del passato e recepisca le proposte e i suggerimenti della società civile. Gianluca Rospi – vicepresidente del gruppo di Coraggio Italia alla Camera dei deputati – non ha dubbi: “Nel corso di questa breve, ma intensa campagna elettorale abbiamo raccolto le energie del territorio. Il nostro compito, a urne chiuse, sarà quello di inserire tali energie nella nostra agenda politica. Nei prossimi anni arriveranno tantissimi soldi. Ahimè, non saremo bravi a spenderli tutti – ammette Rospi – non per colpa nostra, quanto per una macchina amministrativa lenta e spesso inadeguata. Tuttavia, dovremo mettercela tutta. Entro il 2023, andranno appaltati i progetti ed entro il 2026, spendere e rendicontare all’Unione europea. Altrimenti Bruxelles non erogherà l’ultima tranche dei finanziamenti”.