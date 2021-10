Covid oggi Italia, 3.405 contagi e 52 morti: bollettino 1 ottobre

Sono 3.405 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 1 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 52 morti. I ricoverati sono 3.118, 80 in meno da ieri, 429 le terapie intensive occupate, 11 in meno da ieri. Sono stati 293.469 i tamponi processati con un tasso positività all’1,16%. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 4.007 per un totale di 4.451.133.



PUGLIA – Sono 172 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 1 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 14.491 tamponi. In provincia di Bari individuati 51 positivi, a Lecce 46 e a Foggia 37.

Le persone attualmente positive sono 2.579. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 142. In terapia intensiva, invece, 15 persone.

VENETO – Sono 349 i contagi da covid 19 in Veneto oggi, 1 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrato un decesso, che porta a 11.776 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

Gli attuali positivi nella regione sono 10.579 (-39), mentre i dimessi/guariti sono 447.219 (+387).

TOSCANA – Sono 255 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 1 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social.

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 255 su 18.169 test di cui 8.276 tamponi molecolari e 9.893 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,40% (3,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.450.843.

LAZIO – Sono 289 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 1 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti nella Regione 9.249 tamponi molecolari e 15.871 antigenici con un tasso di positività all’1,1%. I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 383 e 54 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 396 guariti. A Roma città i nuovi casi sono 154.

Nell’Asl Roma 1 sono 54 i nuovi casi e un decesso. Nell’Asl Roma 2 sono 79 i nuovi casi e un decesso. Nell’Asl Roma 3 sono 21 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nell’Asl Roma 4 sono 14 nuovi i casi nelle ultime 24 ore. Nell’Asl Roma 5 sono 28 i nuovi casi e un decesso. Nell’Asl Roma 6 sono 36 i nuovi casi da ieri. Nelle province si registrano 57 nuovi casi, di cui 31 a Frosinone, 9 a Latina e 9 a Rieti, mentre sono 8 a Viterbo.

BASILICATA – Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 ottobre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, tutti tra residenti, sono stati individuati su un totale di 1.180 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 38 (+1) di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.246 (+7).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.168 somministrazioni ieri. Finora 421.329 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento) mentre 377.329 hanno completato il ciclo vaccinale (68,2 per cento), per un totale di 798.658 somministrazioni effettuate.

VALLE D’AOSTA – Sono 12 nuovi contagi da Covid 19 in Valle d’Aosta oggi, 1 ottobre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Non si registrano decessi. I casi positivi attuali sono 78, di cui 76 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale.

I casi fino ad oggi testati sono 86.338 i tamponi attualmente effettuati 188.805. I guariti sono saliti di sei unità rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.588. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza sono 474.

PIEMONTE – Sono 156 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 ottobre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 51 dopo test antigenico) sono pari allo 0.6% di 27.977 tamponi eseguiti, di cui 22.735 antigenici. Tra i contagiati, gli asintomatici sono 64 (41,0%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (- 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 189 (+ 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.379. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.133.494 (+ 27.977 rispetto a ieri), di cui 2.182.097 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 367.886 (+215 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA – Sono 351 i contagi da covid 19 in Emilia Romagna oggi, 1 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 26.629 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%.

Complessivamente, tra i nuovi positivi 148 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 218 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,9 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 63 nuovi casi, seguita da Bologna (57), Modena (54) e Ravenna (52); poi Rimini (35), Forlì (24) e Ferrara (18); quindi Piacenza e Reggio Emilia (entrambe con 13 nuovi casi), e infine il Circondario Imolese e Cesena (entrambe con 11).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 87 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 396.314. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.298 (+262). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.882 (+266), il 97,1% del totale dei casi attivi.

CALABRIA – Sono 150 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 ottobre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.105 tamponi effettuati. I guariti sono +289 guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 1.408. Il bollettino, inoltre, registra -142 attualmente positivi, -136 in isolamento, -5 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 15).

ABRUZZO – Sono 56 (di età compresa tra 3 e 78 anni) i nuovi contagi da covid 19 registrati in Abruzzo oggi, 1 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. Segnalato un morto.

Sono 52 (-3 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1677 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.245 tamponi molecolari e 4.117 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.76 per cento.

