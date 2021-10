Mimmo Lucano, lo striscione dei tifosi del Cosenza: «L’umanità non si processa»

Dalla parte di Mimmo Lucano. I tifosi del Cosenza presenti ad Alessandria hanno espresso la propria opinione sulla vicenda che ha visto l’ormai ex sindaco condannato a 13 anni e 2 mesi per il cosiddetto “Sistema Riace”. Una decisione che non è passata in sordina nel panorama politico, infiammato dalle regionali. Ma che soprattutto ha visto i supporters rossoblù esporsi contrariamente alla sentenza. Peccato per l’esito del match che non ha sorriso ai ragazzi di Zaffaroni. La rete di Di Gennaro ha regalato una sconfitta ai 600 aficionados che hanno raggiunto in giornata il Piemonte.

Mimmo Lucano, applausi anche dagli ultrà di casa

I presenti ad Alessandria nel settore ospiti hanno esposto uno striscione abbastanza inequivocabile: «L’umanità non si processa, Mimmo Lucano innocente». Senza troppi mezzi termini, dunque, gli ultras silani gli hanno espresso tutto il loro appoggio. E non solo loro: anche dalla curva dei grigi si è levato l’applauso di sostegno. E ai tifosi rossoblù che, ancora una volta, non hanno avuto alcun timore nel prendere una posizione netta. I rapporti di stima tra le due tifoserie sono cordiali, come testimonia un altro drappo comparso tra i fan rossoblù. “Enzino nel cuore” recitava, in memoria di un tifoso piemontese scomparso di recente.