Corigliano-Rossano: elezioni regionali, affluenza alle urne: alle 19 al 15.71%

Alle 12 a Corigliano Rossano si è recato alle urne il 5.25% dei 69185 aventi diritto al voto (34358 maschi – 34827 femmine). Alle precedenti elezioni del 2020, alla stessa ora, si era recata a votare il 9.04% di elettori, circa il 4% in meno. I prossimi rilevamenti sono previsti alle 19 e alle 23 (l’ultimo). Si riprenderà domani alle 7 per poi chiudere alle 15. L’affluenza è regolare, non si segnalano disagi. Una notizia di cronaca ha riguardato un 70enne deceduto a Schiavonea a causa di un grave malore. L’uomo è morto in auto dopo aver votato.

Problemi gestionali si sono riscontrati, invece, ieri nei 74 seggi elettorali allestiti in tutto l’esteso territorio comunale. In molti seggi non si sono presentati né presidenti tanto meno scrutatori. Tra le motivazioni i modesti emolumenti previsti (150 euro i presidenti e 120 euro gli scrutatori) e i timori della pandemia. I presidenti hanno un ruolo importante e sono nominati dalla Corte d’Appello, a loro volta, indicano i segretari. La selezione degli scrutatori viene fatta dai rappresentanti del Comune. Le operazioni di sostituzione hanno determinato notevoli ritardi durante le operazioni di insediamento. Oltre alle sezioni nelle scuole, si sono insediati i seggi speciali negli ospedali. Previsto inoltre il voto a domicilio per i cittadini in quarantena o che non hanno la possibilità di recarsi al seggio per votare in presenza.

ore 19: l’affluenza alle urne a Corigliano Rossano

Rispetto al dato delle 12 (5.25) l’affluenza triplica a Corigliano Rossano e alle 19 si porta al 15.71%. Si sono recati alle urne 10868 elettori. Nel 2014 alla stessa ora e stessa competizione, nella ex città di Rossano il dato era al 36.11% mentre nella ex città di Corigliano al 27.79%. Alle regionali del 2020 a Corigliano-Rossano votò invece il 29.43%. Da sottolineare che nel 2020 si votò in un solo giorno. Maggiore partecipazione anche alle amministrative di Corigliano Rossano del 2019: al primo turno si recò alle urne il 48.89%, al ballottaggio il 46.77%. Il prossimo rilevamento è previsto per le 23.