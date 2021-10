Elezioni Comunali Cosenza 2021: ballottaggio tra i due Caruso – LIVE

Inizia lo scrutinio per eleggere il nuovo sindaco della città di Cosenza, dove hanno votato il 64,74% degli aventi diritto al voto.

Ballottaggio tra Francesco Caruso e Franz Caruso: è ufficiale

E’ certo ormai il ballottaggio tra Francesco Caruso, candidato a sindaco del centrodestra, e Franz Caruso, candidato a sindaco del centrosinistra. I cosentini, quindi, torneranno alle urne il prossimo 18 ottobre per eleggere il successore di Mario Occhiuto, il quale, ai microfoni di LaC Tv, ha annunciato il suo ritiro momentaneo dalla scena politica.

Francesco Caruso, quando mancano sei sezioni alla conclusione dello scrutinio, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, ottiene al primo turno oltre il 37%. Si tratta di un risultato non brillante che, ovviamente, ha dato linfa e coraggio al candidato Franz Caruso che, con tre liste, prende il 24 per cento dei consensi.

Decisivi, dunque, saranno Bianca Rende (oltre 4mila voti) e Francesco De Cicco (vicino al 13%). Cosa succederà tra quindici giorni è presto per dirlo, ma non ci sono dubbi che il centrosinistra farà di tutto per ribaltare l’esito del voto per conquistare dieci anni dopo la poltrona di primo cittadino. In Consiglio comunale, infine, potrebbe entrare anche Valerio Formisani qualora la lista “Cosenza in Comune” dovesse superare il 4%.

ore 22.04 – sezioni 76/82 Fonte Ministero dell’Interno

Francesco Caruso 37,87%

Franz Caruso 24,17%

Bianca Rende 12,83%

Francesco De Cicco 12,71%

Valerio Formisani 4,96%

Franco Pichierri 3,45%

Fabio Gallo 2,11%

Francesco Civitelli 1,89%

ore 20.08 – sezioni 66/82 Fonte Ministero dell’Interno

Francesco Caruso 38,12%

Franz Caruso 24,01%

Bianca Rende 12,85%

Francesco De Cicco 12,31%

Valerio Formisani 4,99%

Franco Pichierri 3,59%

Fabio Gallo 2,17%

Francesco Civitelli 1,96%

Ore 18,04 – sezioni 44/82 fonte Ministero

Francesco Caruso 38,54%; Franz Caruso 23,60%; Francesco; De Cicco 13,61%; Bianca Rende 12,27%; Valerio Formisani 4,53%; Franco Pichierri 3,47%; Francesco Civitelli 2,10%; Fabio Gallo 1,88%;

Ore 15,54 – Sezioni 20/82 fonte Ministero

Francesco Caruso 43,50%; Franz Caruso 22,12%; Bianca Rende 12,60%; Francesco; De Cicco 11,88%; Valerio Formisani 4,10%; Franco Pichierri 3%; Fabio Gallo 1,44%; Francesco Civitelli 1,36%.

Ore 14,49 – Sezioni 11/82 fonte Ministero

Francesco Caruso 41,98%; Franz Caruso 23,70%; Bianca Rende 13,26%; Francesco De Cicco 12,52%; Valerio Formisani 4,07%; Franco Pichierri 3,03%; Fabio Gallo 1,60%; Francesco Civitelli 0,94%

Ore 14,23 – sezioni 8/82 fonte Ministero

Francesco Caruso 42,08%; Franz Caruso 23,12%; Bianca Rende 12,67%; Francesco; De Cicco 12,23%; Valerio Formisani 3,80%; Franco Pichierri 3,24%; Fabio Gallo 1,62%; Francesco Civitelli 0,95%

Ore 14,15 – Sezioni 6/82 fonte Ministero

Francesco Caruso 42.12%; Franz Caruso 23,05%; Francesco De Cicco 13,76%; Bianca Rende 11,61%; Franco Pichierri 4,15%; Valerio Formisani 3,07%; Fabio Gallo 1,41%; Francesco Civitelli 0,83%

Ore 13,37

Sezioni 30/82 (dati segretaria Franz Caruso): Francesco Caruso al 41%, Franz Caruso al 29%

Ore 13,14

Francesco Caruso 44,44%; Franz Caruso 24,61%; Francesco De Cicco 11,73%; Bianca Rende 10,07%; Franco Pichierri 3,74%; Valerio Formisani 3,01%; Fabio Gallo 1,66%; Francesco Civitelli 0,73%

ore 12.38

Francesco Caruso 51,30%

Franz Caruso 32,86%

Bianca Rende 6,62%

Francesco De Cicco 3,07%

Franco Pichierri 2,84%

Valerio Formisani 2,36%

Francesco Civitelli 0,47%

Fabio Gallo 0,47%

Ore 10.42

Sezioni (1/82): Franz Caruso 58,33%; Francesco Caruso 25%; Franco Pichierri 8,33%; Francesco De Cicco 8,33%

Elezioni Comunali Cosenza 2021, come si arriva al voto

E’ la città di Cosenza il comune più grande della provincia in cui gli aventi diritto al voto si sono recati alle urne, il 3 e 4 ottobre 2021, per scegliere il nuovo sindaco di Palazzo dei Bruzi. Una campagna elettorale in tempo di Covid-19 che ha cambiato le modalità di comunicare con gli elettori, tra distanziamento e dirette social, che hanno fatto da contorno ai comizi e agli incontri nei quartieri per quasi un mese. Folta la comitiva degli aspiranti primi cittadini che si sono confrontati sul ring elettorale: Francesco Caruso, vice sindaco uscente, Franz Caruso, segretario provinciale del Psi, Bianca Rende, consigliere comunale di minoranza uscente, Francesco De Cicco, assessore comunale uscente, Franco Pichierri, politico di lungo corso sotto il segno dello scudocrociato, Valerio Formisani, medico, Fabio Gallo, antropologo, e Francesco Civitelli, lavoratore.

Nel 2016, Mario Occhiuto prese 24.332 su 42.335 votanti. Una percentuale del 58,96% che spense l’entusiasmo del centrosinistra. Carlo Guccione, infatti, era sostenuto da otto liste, tra cui Pd e Psi, e si fermò al 19,81% (8.176 voti). Al terzo posto arrivò l’avvocato Enzo Paolini con il 10,85% (4.480 voti). Infine, Valerio Formisani con il 5,96% (2.459 voti) e Gustavo Coscarelli, candidato del M5S, con il 4,42% (1.825 voti).

Cosenza, i profili degli otto candidati a sindaco

Chi è Francesco Caruso

Francesco Caruso, 52 anni, è figlio di Roberto Caruso, imprenditore, esponente di spicco della destra calabrese. Il figlio, attuale vice sindaco uscente, è laureato con 110 e lode in Ingegneria civile, indirizzo Strutture, all’Università della Calabria. Dal 2005 svolte la propria attività in organico ad Anas. E’ stato consigliere comunale dal luglio 2013 al febbraio 2016, ricoprendo la carica di presidente della commissione Bilancio. Prima di diventare vice sindaco di Cosenza, è stato assessore dal 2016 con della alla riqualificazione urbana e successivamente all’agenda urbana, al Centro storico, al Bilancio e riequilibrio finanziario.

Chi è Franz Caruso

Franz Caruso è nato e cresciuto a Cosenza. Avvocato penalista. Impegnato in politica dagli anni del liceo, si è sempre ispirato ai valori del riformismo italiano e socialista, di cui oggi è segretario provinciale. In passato si è candidato anche alle Regionali, quando nel 2014 vinse Mario Oliverio, non riuscendo ad essere eletto per una manciata di voti. Ha 62 anni, una moglie, Carla, e due figli: Mattia ed Alberto. «Amo il mio lavoro, le macchine da corsa, lo sci, la musica leggera italiana e il mare. Il mio percorso umano, politico e professionale mi ha permesso di conoscere Cosenza nelle sue mille sfaccettature» ha scritto nella sua biografia pubblicata sul sito ufficiale.

Chi è Bianca Rende

Coniugata e madre di due figli, Bianca Rende ha 49 anni e vive da sempre a Cosenza. Dopo la Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università Luiss Guido Carli, con la votazione di 110/110 e lode, ha conseguito l’abilitazione professionale alla professione di Avvocato e compiuto il percorso di studi giuridici, con il titolo di Dottore di Ricerca su “Impresa, Stato e Mercato”, presso l’Università della Calabria. Nel 1999 ha vinto il concorso pubblico per funzionario amministrativo a tempo indeterminato presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, dove attualmente lavora. Consigliera comunale a Cosenza, ha fondato, insieme ad altre cinquanta donne da ogni parte della Calabria, l’associazione regionale What Women Want la Calabria vista dalle Donne. Eletta nel 2016 come Consigliere comunale a Cosenza, tra le fila del PD da cui è uscita nel 2020, siede tra i banchi dell’opposizione all’attuale maggioranza, guidata dal sindaco Occhiuto.

Chi è Valerio Formisani

Valerio Formisani è nato a Cosenza nel 1953. Svolge l’attività di Medico Di Famiglia. Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Radioterapia Oncologica all’Università di Napoli dove il suo impegno politico e sociale, già iniziato alle scuole superiori alla fine degli anni Sessanta, trova la sua espressione. Nel 1985, si iscrive alla CGIL, successivamente, dal 1999 al 2009, ricopre il ruolo di responsabile della Funzione Pubblica CGIL Medici. Il 2009 il suo impegno politico e sociale ha una vera e propria svolta con l’inizio di un percorso appassionato nel mondo del volontariato e della difesa dei diritti umani, civili e costituzionali. Dalla sua nascita, l’“Ambulatorio Medico Senza Confini” ha effettuato, infatti, fino ad oggi, oltre 10.000 prestazioni. Nel 2012, in qualità di responsabile medico dell’Ambulatorio, Valerio partecipa alla nascita dell’Equipe Multidisciplinare per l’emersione delle vittime di tortura tra i richiedenti Asilo Politico, istituita tramite un protocollo d’intesa tra l’associazione onlus La Kasbah, l’Auser, l’ASP di Cosenza e la Provincia di Cosenza. Nel 2016 fonda il movimento cittadino “Cosenza in Comune”, di cui è il candidato sindaco.

Chi è Francesco Civitelli

Francesco Civitelli ha 47 anni ed è manutentore gas e cloro. Separato, ha due figli, ama il calcio e la musica. Il suo impegno in politica matura sin da giovane quando all’età di 19 anni diventa consigliere circoscrizionale. Durante il suo cammino, ha sempre partecipato sia in forma attiva sia in forma passiva alla vita della città di Cosenza, interessandosi dei problemi in ogni quartiere. Proviene da un movimento popolare che punta a riportare l’attenzione della politica anche nelle periferie, dove ci sono disagi di ogni tipo.

Chi è Franco Pichierri

Franco Pichierri è nato a Cosenza 69 anni fa. Nel 2000 ha conseguito il diploma di laurea in Filosofia con 110 e lode. Nel corso della sua carriera ha ricoperto le funzioni di direttore amministrativo del Presidio Ospedaliero I.N.R.C.A. di Cosenza, Istituto (pubblico) di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Inoltre dal 1981 al 2009 è stato alle dipendenze dall’amministrazione provinciale di Cosenza, e ancor prima, dal 1978 al 1981, dipendente del comune di Cosenza, con funzioni amministrative. Tra gli incarichi assunti anche il ruolo di presidente del Comitato di Sorveglianza del Consorzio Agrario provinciale di Catanzaro, il presidente del Consiglio di Amministrazione del Comac s. r. l.. E’ stato anche assessore al comune di Cosenza dal 1991 al 1993 con delega alla polizia municipale alla viabilità, ai trasporti. Poi dal 1992 è stato delegato dal sindaco d’allora alle attività economiche e produttive, ai problemi del lavoro, alla polizia annonaria, all’agricoltura e alla cooperazione. Infine, dal 1981 al 1991 è stato componente dell’assemblea unità sanitaria locale n. 9.

Chi è Francesco De Cicco

Francesco De Cicco ha 45 anni e per quasi due legislature ha ricoperto l’incarico di assessore comunale della giunta guidata da Mario Occhiuto. Nasce e vive nel quartiere popolare di via Popilia, suo fortino elettorale. Si è diplomato presso l’istituto tecnico industriale statale “A. Monaco” di Cosenza, in indirizzo informatico. Nel suo curriculum si pregia di aver partecipato alla cura dei quartieri urbani e al sistema di controllo decentrato dell’igiene pubblica.

Chi è Fabio Gallo

Fabio Gallo ha 60 anni ed è originario di Cosenza. Di professione è un antropologo, ma ha fatto anche il coreografo, il regista e l’autore televisivo. Esperto di Intelligenza Connettiva e Gestione della Conoscenza, Direttore dell’Ufficio Cultura della Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alle Terme di Roma – Chiesa dello Stato (dal 1999). Laureato con Lode Accademica con tesi sul tema “Arte come progettualità di Pace”. Ideatore di Mondovisioni RAIUNO. Ha animato grandi eventi con San Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Fotografo d’Arte internazionale con quotazione peritale delle sue opere a cura dell’Esperto del Tribunale Civile di Roma. Ha fondato le nove Testate Giornalistiche del Gruppo ComunicareITALIA. Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ITS-IOTA Puglia – Istituto Tecnico Superiore per l’Industria, l’Ospitalità e il Turismo allargato. Cofondatore e Portavoce Nazionale del Movimento sturziano NOI, di cui oggi è il candidato sindaco per le Comunali di Cosenza. Fondatore della Città della Pace e della Carta della Pace per la Tutela della Memoria, dei Diritti dell’Uomo e dell’Ambiente, Fondatore del Museo Digitale del Patrimonio Culturale Italiano “ItaliaExcelsa“.

