Belcastro: “A San Giovanni in Fiore è stata premiata la battaglia di un gruppo unito e coeso”

“Grazie. Grazie ai sangiovannesi che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale per il rinnovo del consiglio regionale, scegliendo ancora una volta di accordare la loro fiducia alla mia persona ed alla squadra che si è ritrovata intorno al sottoscritto e, soprattutto, in un progetto politico che, quando è stato forza di governo, ha saputo e voluto mettere al centro della sua azione il cittadino. Ed è questo contesto, in particolare, che è stato premiato dai nostri elettori”. E’ quanto afferma Pino Belcastro, all’indomani dei risultati elettorali per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria.



“Il positivo e soddisfacente risultato ottenuto è, dunque – prosegue Belcastro – il frutto del lavoro di un gruppo coeso, che ha saputo aggregare e non dividere, che si è aperto al confronto e non si è mai arroccato su se stesso, che ha fatto della condivisione e della partecipazione una caratteristica fondamentale del suo essere. Sono soddisfatto, pertanto, dell’esito della battaglia elettorale, ancor più perchè si è concretizzato in un contesto difficile e complesso, dove la destra predominante ha letteralmente schiacciato un centrosinistra invece frastagliato che non sa parlare con il suo elettorato. I dati di San Giovanni in Fiore, che hanno visto la lista di Oliverio Presidente ricevere il 14 % dei consensi pari a 1053 voti di cui 771 con preferenza al sottoscritto, mostrano come la nostra sia stata tra le poche vere affermazioni nel campo del centro sinistra e l’unica nel nostro Comune che abbia dato prova di voler invertire la “rotta”di un centro sinistra in continuo calo. Da questo risultato, che ci inorgoglisce e ci riempie di responsabilità, ora bisogna ripartire”.



“Ringrazio Mario Oliverio per la battaglia portata avanti in questa campagna elettorale – conclude Pino Belcastro – Ringrazio l’intero gruppo che mi ha sostenuto con forza e determinazione e che

si manterrà, unito e coeso, per sostenere un’azione politica seria e determinata a favore della nostra comunità. Con questa volontà, diciamo ai sangiovannesi che continueremo ad esserci, ad ascoltarli e a confrontarci con loro per continuare insieme il percorso che abbiamo avviato”.