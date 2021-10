Cosenza, Pd: “Con Franz Caruso la città tornerà ad essere l’Atene della Calabria”

“Il 3 e il 4 ottobre a Cosenza il centrodestra è minoranza. La maggioranza dei cosentini ha votato contro la riproposizione di un modello amministrativo che ha prodotto solo debito e macerie materiali e sociali” afferma in una nota Maria Locanto, sub commissario della Federazione Pd di Cosenza.

“Con il ballottaggio del 17 e del 18 ottobre è possibile portare a compimento a Cosenza la svolta riformista, democratica e progressista che si è affermata in tutto il Paese. Il risultato di Cosenza si colloca in linea con il dato nazionale e in assoluta controtendenza con quello regionale. La proposta politica e il profilo riformista di Franz Caruso rappresentano una occasione straordinaria per cambiare profondamente la nostra Città, a cominciare da un Consiglio Comunale radicalmente rinnovato con la presenza delle tante realtà sociali e culturali espressioni dei quartieri, del mondo delle professioni e dell’associazionismo” dichiara la dirigente del Pd.

“Il Partito Democratico è impegnato in queste ore a creare le condizioni affinché attorno a Franz Caruso e alla coalizione di centrosinistra si realizzi un ampio sostegno della città, delle forze civiche e democratiche che hanno già votato contro l’attuale amministrazione. A queste forze il PD fa appello per cambiare con Franz Caruso il volto di una Città che vuole tornare ad essere l’Atene della Calabria” conclude il comunicato stampa.