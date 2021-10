Covid oggi Italia, 3.023 contagi e 30 morti: bollettino 8 ottobre

Sono 3.023 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 8 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 30 morti, che portano a 131.198 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 271.566 tamponi, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1,11%.

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.742 (ieri 2.824), con un calo di 82 persone rispetto a ieri mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva (- 20 da ieri), con 17 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.478.137 i guariti da inizio pandemia (+4.234 da ieri) e 85.926 gli attualmente positivi (-1.247).

Questi i dati regione per regione:

LOMBARDIA – In Lombardia ci sono 293 positivi al Covid19, lo 0,5% dei 49.782 tamponi processati, e tre morti nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3), dove sono in tutto 60. Nei reparti ci sono 334 pazienti Covid (-15).

LAZIO – Sono 294 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 decessi. A Roma 136 casi di positività.

Oggi nel Lazio “su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 136. Diminuiscono casi e terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti” sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

CAMPANIA – Sono 318 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 ottobre 2021 in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività sono emersi dall’analisi di 15.193 tamponi. I tre nuovi decessi sono stati registrati nelle ultime 48 ore. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 192 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

SARDEGNA – Sono 30 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 ottobre 2021 in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. I nuovi casi di positività sulla base di 2.151 persone testate e 3.216 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più rispetto a ieri), 100 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.673 persone, 36 in meno rispetto a ieri.

EMILIA ROMAGNA – Sono 270 i contagi da covid 19 in Emilia Romagna oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Complessivamente, tra i nuovi positivi 78 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 151 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,2 anni.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.114 tamponi molecolari.. A questi si aggiungono anche 13.413 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 151 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 397.619. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.805 (+116). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.439 (+135), il 97,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-7 rispetto a ieri), 327 quelli negli altri reparti Covid (-12).

PIEMONTE – Sono 118 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti, I nuovi casi (di cui 45 dopo test antigenico) sono pari allo 0.5% di 23.423 tamponi eseguiti, di cui 19.458 antigenici. Gli asintomatici sono 66 (55,9%).I casi sono 49 di screening, 57 contatti di caso, 12 con indagine in corso.

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 154 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.186, i tamponi diagnostici finora processati sono 7.300.152 (+ 23.423 rispetto a ieri), di cui 2.213.733 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 369.160 (+117 rispetto a ieri).

PUGLIA – Sono 113 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi contagi sono stati rilevati su 11.664 tamponi. Sono 39 i casi in provincia di Bari e 30 quelli in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive sono 2.410. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

TOSCANA – Sono 275 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 275 su 17.515 test di cui 8.108 tamponi molecolari e 9.407 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (3,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.559.258.

BASILICATA – Sono 22 i contagi da covid 19 in Basilicata oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I 22 contagi (21 riguardano residenti) sono stati rilevati su un totale di 767 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 33. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 28 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.186 (-12).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 970 somministrazioni ieri. Finora 424.142 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7 per cento del totale della popolazione residente) mentre 382.789 hanno completato il ciclo vaccinale (69,2 per cento), per un totale di 806.931 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,9 per cento di prime dosi somministrate e con il 93 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

FRIULI – Sono 68 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.652 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,29%. Sono inoltre 4.352 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 37, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

ABRUZZO – Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 8 ottobre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto di Covid, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.548 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 86.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1859 tamponi molecolari e 3514 test antigenici con un tasso di positività allo 0.52 per cento. Quarantasei pazienti, due in meno da ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Cinque le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 1.424 persone.

CALABRIA – Sono 92 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 2.861 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 236 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -146 attualmente positivi, -142 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 8).

fonte: Adnkronos