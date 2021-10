Guarascio fa gli auguri ad Occhiuto. Cosenza, Zaffaroni lavora sul sintetico

Seduta pomeridiana sul sintetico del “Romolo Di Magro” per i rossoblù, impegnati oggi in un lavoro di carattere tattico. Hanno svolto un programma personalizzato i calciatori Luca Bittante, Sanasi Sy, Steeve-Mike Eyango, Vincenzo Millico e Luca Pandolfi. Si uniscono, chiaramente, agli infortunati Mauro Vigorito, Sauli Vaisanen e Domani è in programma una nuova seduta di allenamento, sempre nel pomeriggio.

Gli auguri di Guarascio al nuovo Governatore

Il presidente Eugenio Guarascio, che avrà appreso l’intenzione del candidato a sindaco Francesco Caruso di riprendere a parlare del nuovo stadio, nel frattempo si è rivolto aRoberto Occhiuto. Al nuovo Governatore della Calabria ha rivolto l’in bocca al lupo per il suo lavoro alla Cittadella. «Il mio più cordiale in bocca al lupo al neo presidente della Regione, l’on. Roberto Occhiuto, eletto domenica e lunedì scorsi con un risultato assai positivo – dice -. Il mio in bocca al lupo e gli auguri più sentiti di buon lavoro sono ovviamente indirizzati per l’azione politica e amministrativa generale che attendono il neo presidente per la nostra regione, alle prese con mille problemi ed emergenze, ma sono anche indirizzati al presidente tifoso del Cosenza. A Roberto Occhiuto, che inviterò nelle prossime settimane al “Marulla”, consegnerò una maglia personalizzata del Cosenza come segno di un rapporto e di una stima nel segno dei Lupi».