Rigione: «Ho avvertito Garritano. Se va troppo forte lo prenderò a legnate»

Michele Rigione è il perno difensivo della retroguardia di Marco Zaffaroni. Le prove agostane hanno sentenziato, con la chiusura del mercato, che il suo ruolo era al centro della difesa. Da lì, una volta posizionato giusto qualche metro davanti a Vigorito, non si è più mosso. Una prestazione positiva dopo l’altra hanno fatto sì che non saltasse nemmeno un minuto di campionato. «In questo momento il mister mi sta dando continuità e spero di proseguire su questa strada. Ci stiamo comportando nel migliore dei modi là di dietro, ma non solo noi. È tutta la squadra che sta fornendo prestazioni di un certo tipo. Ritengo che si debba sempre migliorare, specialmente sui calci piazzati». La seconda parte dell’intervista allo stopper dei Lupi (qui la prima) affronta l’argomento campo ed entra a gamba tesa nell’attualità.

Ad Alessandria eravate un po’ a corto di fiato. La sosta arriva al momento giusto?

«Ritengo di sì. Abbiamo fatto un trittico di partite considerevole, specialmente con il Crotone abbiamo corso come dei matti. Dai dati in nostro possesso le punte percorrono 12-13 chilometri a gara. Ne stiamo approfittando per un pit-stop e per recuperare gente del calibro di Vigorito, Anderson, Bittante, Sy. Siamo già concentrati sul Frosione, da lunedì ancora di più».

Rigione, con il Frosinone rivedrà il suo amico Garritano. Sa bene quanto sia legato alla sua città…

«Certo che lo so. Dopo le partite, quando apro il telefono negli spogliatoi, uno dei primi messaggi è sempre il suo. Ci tiene davvero tanto, ma mi auguro che vada piano sabato prossimo».

Nel caso contrario?

«Prenderà legnate, è già stato avvertito». (A Rigione scappa una grossa risata)

Dopo quel Chievo-Pescara 1-0 era più felice di aver regalato la salvezza ai rossoblù che dell’accesso ai playoff. Lo avevate capito?

«È stato per tre anni il mio compagno di stanza. Ne parlavamo già prima della partita, dopo siamo andati a cena insieme e non lo abbiamo visto un minuto. Per l’intera serata è rimasto in videochiamata con i tifosi del Cosenza e con Angelo Corsi».

Con il Crotone ha vissuto il primo derby in Calabria da questa parte della barricata. Al Marulla ne aveva già vissuto un altro, ma sulla sponda giallorossa. Ricorda quella giornata?

«Assolutamente, c’erano 10mila spettatori allo stadio per una sfida di Serie C. Quando ho firmato per i Lupi mi sono arrivati tanti messaggi, mentre oggi i nostri magazzinieri mi prendono in giro. So bene della rivalità, ma io ritengo di essere un professionista e posso dire che non ci sarà mai una goccia di sudore lesinata».

Il suo procuratore afferma che la trattativa col Cosenza sia durata un attimo. Impossibile resistere al richiamo del sud o cosa?

«E’ stata una scelta un po’ folle in quel momento. Mi piaceva la sfida dettata dal fatto che la squadra fosse in costruzione, ancora piena di Primavera. Ho anche iniziato a vedere Fiorentina-Cosenza».

E cosa è successo…?

«Dopo pochi minuti ho chiuso (ride di nuovo, ndr), ma non ho mai avuto dubbi. Quella sera ho detto a mia moglie che avevo proprio voglia di respirare aria di sfida. Bravo Goretti a pormela sotto questo aspetto e convincermi».

Rigione, c’è qualcosa che l’ha colpita particolarmente?

«Il calore del pubblico. Può sembrare una frase scontata, qualcosa di studiato, ma solo chi è in campo capisce cosa vuol dire l’apporto incondizionato della gente. Nel derby ci dicono che si sia visto solo un assaggio, allora prendo la palla al balzo per lanciare un appello ai nostri sostenitori. Venite ancora più numerosi, insieme possiamo fare ancora meglio di così».