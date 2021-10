Covid oggi Italia, 2.278 contagi e 27 morti: bollettino 10 ottobre

Sono 2.278 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 27 morti. Sono 364 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri, mentre i ricoverati nei reparti Coronavirus sono 2.651 in totale, 41 in meno nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 2.745 oggi.

Sono stati, inoltre, 270.044 i tamponi effettuati, con un indice di positività dello 0,8%.

I DATI DELLE REGIONI

TOSCANA – Sono 208 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 84,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno). Sono stati eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). L’età media dei 208 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

PUGLIA – Sono 62 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, domenica 10 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Segnalato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.099 tamponi. Sono 2 i contagi in provincia di Bari e di Lecce. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.382. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

ABRUZZO – Sono 19 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Abruzzo secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Non ci sono decessi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.079 tamponi molecolari e 6.787 test antigenici. Finora, dall’inizio dell’emergenza, sono 77.581 i guariti, un numero invariato rispetto a ieri. Sono 1.494 gli attualmente positivi, di cui 49 ricoverati in area medica, 3 in più, e 6 in terapia intensiva, uno in più, mentre 1.439 sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi, 10 all’Aquila, due a Chieti, uno a Pescara e sei a Teramo.

CALABRIA – Sono 89 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 10 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati registrati su 2.716 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +259 guariti, -170 attualmente positivi, -172 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

CAMPANIA – Sono 245 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Campania, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti per complicazioni da Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.914 tamponi. Nella Regione sono 12 le terapie intensive occupate, 179 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA – Sono 239 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.420 tamponi di cui 12.822 rapidi antigenici con un tasso di positività all’1,1%. Da ieri i guariti sono stati 140. In isolamento domiciliare 14.633 persone in Emilia Romagna. Sono 44 le terapie intensive occupate nella Regione, 317 i ricoverati in reparti ordinari Covid. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 61 a Bologna, Ravenna a 41, Modena a 26, Parma a 23, Reggio Emilia a 22 e Rimini a 18.