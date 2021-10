Comunali Cosenza, Tansi: «Libertà di voto agli elettori di Tesoro Calabria»

Libertà di voto al ballottaggio per gli elettori di Tesoro Calabria, il movimento guidato da Carlo Tansi, in vista del ballottaggio di domenica per l’elezione del sindaco di Cosenza. A comunicare la decisione, con una nota, è lo stesso presidente. «Purtroppo – scrive -il primo turno delle elezioni comunali a Cosenza hanno estromesso la nostra candidata Bianca Rende e portato al ballottaggio Franz e Francesco Caruso, espressione della politica più vecchia e degradata, e di un trasversalismo amorale che da decenni caratterizza la politica cosentina».

Proprio ieri, in una nota diffusa dal coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Massimo Misiti, è stato manifestato il supporto al candidato del centrosinistra Franz Caruso. «Tali considerazioni – aggiunge Tansi – sono coerenti con quanto affermato dal nostro movimento durante tutta la campagna elettorale. In qualità di presidente del movimento civico Tesoro Calabria – prosegue – ritenendo il voto la più alta forma di democrazia ed essendo pertanto decisamente contrario all’astensionismo, in vista del prossimo ballottaggio per l’elezione del sindaco di Cosenza, invito i nostri sostenitori di esprimersi liberamente e secondo coscienza».