Cosenza-Frosinone: Grosso dirama la lista dei convocati per il match

Il Frosinone ha già diramato la lista dei convocati per il match di sabato prima della partenza per la Calabria. Domani sosterrà la rifinitura in una struttura dell’area urbana. Sono 25 i giallazzurri convocati dal tecnico Fabio Grosso per la gara Cosenza-Frosinone in programma al Marulla, due di essi andranno in tribuna. Out per infortunio Brighenti e Kremenovic. Come previsto nell’elenco non compare Pietro Iemmello ai margini del progetto tecnico. Di seguito l’elenco completo:

Portieri:

De Lucia, Minelli, Ravaglia

Difensori:

Gatti, Szyminski, Zampano, Cotali, Casasola, Bevilacqua

Centrocampisti:

Boloca, Garritano, Rodhen, Ricci, Gori, Lulic, Haoudi, Maiello

Attaccanti:

Ciano, Novakovich, Tribuzzi, Zerbin, Manzari, Cicerelli, Charpentier, Canotto