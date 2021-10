Nuova panchina per il cosentino Antonio Germano: ecco l’Atletico Lazio

Nuova avventura lontano dalla Calabria per mister Antonio Germano. L’allenatore cosentino è stato ingaggiato dall’Atletico Lazio, squadra militante nel Girone C dell’Eccellenza laziale. Per Germano si tratta di un’altra esperienza lontano dalla Calabria dopo quelle con Sansovino, Gallipoli, Acireale, Ragusa e Civitavecchia. Lo scorso anno invece è stato alla guida della Palmese, nella “nostra” Eccellenza. Prima per Germano, classe 1966, anni anche alla guida di Cotronei, Roggiano, Scalea, Corigliano, Luzzese, San Fili e Beretti del Cosenza tra le altre.