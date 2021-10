A Cosenza l’VIII edizione di POL Meeting

Sarà il prestigioso Teatro Rendano di Cosenza a ospitare “POL 2021 – VIII Meeting Nazionale della Polizia Locale”, importantissimo evento di formazione per la Polizia Locale e la Pubblica Amministrazione in programma il 28 e il 29 ottobre 2021. Due giorni di incontri, seminari e workshop con la presenza di relatori d’eccezione, autorevoli figure del mondo della Polizia Locale nazionale, professionalità di altissimo profilo e di tutte le più importanti e prestigiose aziende del settore. La formula 2021 è innovativa. All’interno del Teatro Rendano, nel cuore storico della città, ci saranno tre diverse aree dedicate alla formazione professionale, agli incontri e alle aziende. Un evento di importanza nazionale, che conta su numerosi espositori e su un gran numero di visitatori già registrati. Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il primo numero della rivista PolMagazine dedicata alla Polizia Locale, edita da Lob&Partners. In apertura, giovedì 28 ottobre, saranno consegnati i Premi POL2021 al merito. Riceveranno il prestigioso riconoscimento l’ex assessore della Regione Calabria Sergio De Caprio, l’editore Domenico Maduli, il professor Gianluigi Greco, il dottor Sisto Milito e il dottor Fortunato Varone. Saranno consegnati, inoltre, due premi alla memoria in ricordo del Comandante Alfredo Fragomeli e dell’agente Massimo Boscolo, scomparsi di recente. POL Meeting, nato da un’idea del gruppo laBconsulenze, è organizzato da Lob&Partners, in collaborazione con diverse associazioni di categoria e con il patrocinio di Enti Locali e Ordini professionali.