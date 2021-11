Andrea Pio Assunto è il nuovo membro della Commissione mensa dell’Unical

Andrea Pio Assunto, presidente dell’associazione SUD dell’Unical e componente della compagine Noi, è stato nominato membro della Commissione mensa dell’Università della Calabria.

«Sono felice ed entusiasta per questa nuova esperienza – afferma Andrea Pio Assunto -. Ringrazio la lista Noi e la mia associazione SUD per avermi concesso la fiducia di ricoprire questo importante incarico. Il servizio mensa è basilare nell’ottica di Campus vivibile e per questo motivo deve mantenere standard di qualità elevati sia per quanto riguarda il prodotto offerto che il servizio. Il mio impegno sarà esclusivamente volto alla tutela di ciò, senza tralasciare la condivisione e il rispetto delle regole, il fattore sicurezza e l’igiene degli ambienti, soprattutto in questo delicato e particolare momento storico».