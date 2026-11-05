La notizia di ieri, con un gruppo di imprenditori e professionisti cosentini pronto ad affiancare la DB Rossoblù Città di Luzzi per dare vita a un progetto calcistico alternativo in città, ha acceso inevitabilmente i riflettori sulla formazione che attualmente comanda il campionato di Eccellenza calabrese. Un'idea che richiama quella seconda squadra rossoblù della quale si è parlato più volte negli ultimi anni e che adesso potrebbe trovare una prima concretizzazione. Ma qual è la storia della DB Rossoblù? E chi sono i protagonisti della società che potrebbe diventare il punto di partenza per una nuova realtà calcistica a Cosenza?

Le origini nel 2017 e il legame con Denis Bergamini

La storia della DB Rossoblù comincia nel 2017, quando nasce un progetto calcistico fortemente legato ai colori del Cosenza e alla memoria di Denis Bergamini. La società, inizialmente denominata Denis Bergamini Rossoblù, muove i primi passi dalla Terza Categoria grazie all'impegno di un gruppo di dirigenti, tra il compianto Michele Casciaro, Antonio Fratto e Francesco Tangari. La crescita è progressiva e nel 2020 arriva un passaggio importante: l'acquisizione del titolo sportivo del San Marco, che consente alla società di approdare in Promozione. La svolta successiva risale al luglio 2021, quando dall'unione tra la Denis Bergamini Rossoblù e la Città di Luzzi nasce ufficialmente la DB Rossoblù Città di Luzzi. A promuovere l'operazione sono ancora Michele Casciaro e Renato Falbo, già protagonisti del calcio luzzese. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire una realtà capace di valorizzare i giovani e rappresentare un punto di riferimento per il territorio. Il legame con Bergamini rimane uno degli elementi distintivi del club. La maglia numero 8, quella indossata dall'indimenticato centrocampista del Cosenza, non viene assegnata a nessun calciatore. Nel settembre 2023 la società riceve anche la visita di Donata Bergamini, alla quale viene consegnata una maglia commemorativa.

Chi è Luca Gencarelli, il presidente della DB Rossoblù

Il 25 maggio 2023 la presidenza passa a Luca Gencarelli, imprenditore del settore edile e consigliere comunale di Luzzi. Impegnato anche in politica, nel febbraio 2026 viene nominato vicesegretario regionale dell'UDC, con delega all'organizzazione del partito. Sotto la sua gestione la DB Rossoblù alza progressivamente le proprie ambizioni, investendo nella costruzione di organici competitivi e puntando al salto di categoria. Il primo grande risultato arriva nella stagione 2024/2025, quando la formazione allenata da Luigi Carnevale conquista la promozione in Eccellenza attraverso lo spareggio contro lo Stilomonasterace, disputato allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Nella stagione successiva arriva anche il primo trofeo di prestigio: il 4 gennaio 2026 la DB Rossoblù conquista la Coppa Italia Dilettanti Calabria, battendo la Deliese per 2-1 in finale. Una vittoria che consente alla squadra di partecipare alla fase nazionale della competizione, raggiungendo i quarti di finale. Già nei mesi scorsi Gencarelli era stato interpellato sull'eventualità di un avvicinamento della sua società a Cosenza. All'epoca aveva escluso l'esistenza di progetti concreti, pur ammettendo il fascino di un'operazione del genere. Adesso, con l'ingresso nella discussione di un gruppo di imprenditori e la richiesta di utilizzare il San Vito-Marulla, lo scenario è cambiato.

Mario Magarò in panchina

La guida tecnica della DB Rossoblù è affidata a Mario Magarò, allenatore subentrato nel corso della scorsa stagione a Rosario Salerno. Il giovane tecnico ex PLM Morrone,è stato protagonista della conquista della Coppa Italia regionale e, dopo le valutazioni estive, è rimasto alla guida della formazione anche per il campionato 2026/2027. L'organico presenta un bel mix di calciatori esperti e calciatori giovani di qualità, ma certamente l’avvio straordinario di questa stagione è una sorpresa per tutti. Il principale riferimento in zona gol di questo avvio di stagione è però Mauricio Nahuel Tesare, attaccante argentino che sta trascinando la squadra con le sue reti.

Un avvio impressionante: sette vittorie in otto partite

I numeri della stagione in corso certificano la forza della squadra di Magarò. Dopo otto giornate la DB Rossoblù guida la classifica di Eccellenza con 22 punti, frutto di sette vittorie e un pareggio. Nessuna sconfitta, 15 reti realizzate e appena quattro subite. L'unica formazione capace finora di fermarla sul pareggio è stata il Soriano Fabrizia, che il 18 ottobre ha strappato un 1-1. Per il resto, la DB ha superato nell'ordine Isola Capo Rizzuto, Brancaleone, Trebisacce, Gioiosa Jonica, ReggioRavagnese, Rossanese e Sersale. L'ultima affermazione è arrivata domenica scorsa, con il 2-1 al Sersale. Un successo che ha permesso ai rossoblù di mantenere tre punti di vantaggio sulla Deliese, prima inseguitrice a quota 19. Domenica prossima la squadra sarà attesa dalla trasferta sul campo della Palmese. Un rendimento che, almeno in questa prima parte di campionato, colloca la formazione luzzese tra le principali candidate alla promozione in Serie D.

Il progetto Cosenza 1914 e la richiesta per il Marulla

È su questa realtà sportiva, già strutturata e competitiva, che si innesta il progetto emerso nelle ultime ore. Il primo passaggio concreto è rappresentato dalla richiesta presentata al Comune di Cosenza per disputare cinque gare casalinghe della DB Rossoblù allo stadio San Vito-Marulla, a cominciare da quella del prossimo 29 novembre contro l'Admo Pro Pellaro. Una richiesta che, qualora venisse accolta, rappresenterebbe un primo avvicinamento della società luzzese alla città. Resta naturalmente da capire quale sarà il percorso societario e federale attraverso cui i promotori intendono sviluppare l'iniziativa. Di certo c'è che la DB Rossoblù non è una società nata ieri né una formazione improvvisata per dare corpo al progetto. Ha quasi dieci anni di storia alle spalle, una dirigenza consolidata, un trofeo regionale conquistato e una squadra che oggi guarda tutte le altre dall'alto della classifica di Eccellenza. Elementi che spiegano perché proprio questa realtà sia stata individuata come possibile base di partenza per un'operazione che, inevitabilmente, farà discutere la piazza cosentina nelle prossime settimane.