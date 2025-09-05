La Squadra Mobile, nelle aree boschive e di montagna dell’hinterland del Comune di Cetraro, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e agricoltori, ha individuato una coltivazione di cannabis. Le verifiche, svolte notte tempo e secondo modalità operative atte ad eludere alcuni sistemi di videosorveglianza e foto trappole poste a presidio dell’appezzamento, dopo diverse ore di ricerche, hanno permesso di localizzare, in una vasta area, una piantagione di marijuana, dislocata su una diffusa estensione di terreno, ove erano state poste a coltura circa 100 piante di cannabis indica.

Le stesse, aventi un’altezza che varia tra i 2 metri ed un metro e cinquanta centimetri, si presentavano in perfetto stato vegetativo, ben tenute ed irrogate. Parallelamente agli arbusti, è stata sequestrata anche tutta la strumentazione irrigua utilizzata per la cura della piantagione.

Il materiale sequestrato, ove immesso sul mercato all’esito dei processi di lavorazione, avrebbe potuto fruttare indebiti guadagni per circa 300mila euro. La piantagione, come da intese con l’Autorità giudiziaria, è stata distrutta mediante combustione sul posto. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.